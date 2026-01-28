Autóctonxs vuelve al Teatro del Soho: cuatro días para celebrar el talento malagueño y la creación contemporánea

Las claves nuevo Generado con IA El Festival Autóctonxs celebra su cuarta edición en el Teatro del Soho CaixaBank del 29 de enero al 1 de febrero, apostando por la creación contemporánea y el talento local, con un 80% de propuestas malagueñas. La programación incluye más de 20 artistas y cruza disciplinas como teatro, danza, música en vivo y poesía, además de propuestas de otras regiones andaluzas y un espectáculo de Argentina. Entre los espectáculos destacados está 'Dar Ghost', galardonado con tres Premios Ateneo de Teatro de Málaga, y se estrenan piezas como 'AYOUB' de Marina Otero, 'Ejercicios militares para confundir éxtasis con agonía' de Éskaton y 'Pulsión de dulzura'. El festival mantiene sus cuatro formatos: Nuevas Dramaturgias, Impro en el Hall, Happening Poético y Ensayo Acierto, permitiendo al público experimentar diferentes enfoques de la creación escénica actual.

El Festival Autóctonxs vuelve al Teatro del Soho CaixaBank con una cuarta edición que consolida su apuesta por la creación contemporánea y el impulso del talento local, con un 80% de propuestas malagueñas. La cita se celebrará del 29 de enero al 1 de febrero y reunirá a más de 20 artistas en una programación que cruza disciplinas, lenguajes y formatos de las artes escénicas.

Además de los creadores locales, el festival amplía al mismo tiempo su mirada a creadores de otros puntos de Andalucía y a un espectáculo procedente de Argentina.

Entre los espectáculos destacados figura Dar Ghost, propuesta malagueña que integra teatro, danza, música en vivo y proyecciones, y que ha sido recientemente galardonada con tres premios en la última edición de los Premios Ateneo de Teatro de Málaga, confirmando el buen momento creativo que atraviesa la escena local.

La presentación oficial del festival ha tenido lugar en el centro de producción de Mahou San Miguel en Málaga, patrocinador del festival, con representantes de la organización, artistas participantes y responsables del proyecto, como Alessandra García, impulsora del evento, junto a Inés Mínguez, Global Brand Manager de Mahou San Miguel, y Noelia Ortega, jefa de producción del Teatro del Soho CaixaBank.

Cuatro formatos

Autóctonxs by San Miguel celebra su cuarta edición manteniendo los pilares que han definido su identidad desde el inicio: Nuevas Dramaturgias, Impro en el Hall, Happening Poético y Ensayo Acierto. Cuatro formatos que se desarrollan a lo largo de cuatro días y que permiten al público acercarse a distintas formas de entender la creación escénica contemporánea.

Como novedad, el festival estrena un abono especial de 50 euros, que permite disfrutar de los cuatro espectáculos de la sección Nuevas Dramaturgias. Las funciones se desarrollarán en un horario tempranero, favoreciendo que la experiencia cultural pueda combinarse con la oferta gastronómica del entorno del Soho.

La sección Nuevas Dramaturgias acoge proyectos que, por su envergadura, reconocimiento y desarrollo técnico, necesitan un espacio escénico de gran formato. Propuestas que giran en torno a las nuevas dramaturgias contemporáneas y que ocupan el escenario principal del Teatro del Soho.

El jueves 29 de enero se presenta Dar Ghost. El viernes 30 de enero llega desde Buenos Aires AYOUB, de Marina Otero, que tendrá en Autóctonxs su estreno en Andalucía.

El sábado 31 de enero, la compañía jienense Éskaton presenta Ejercicios militares para confundir éxtasis con agonía, y el domingo 1 de febrero clausura el festival Pulsión de dulzura, de la creadora granadina Carmen Rojas junto a Sara Torres y Karelis Zambrano.

Por otra parte, Impro en el Hall propone colocar la improvisación en un formato escénico propio, al que el público puede acudir como espectador. Profesionales de distintas disciplinas se unen por primera vez para crear en directo, sin guion ni estructura previa.

Presentación de Autóctonxs. Dani Medina

En esta edición, el viernes 30 de enero, Lea Delaporte y Yosbani Antonio bailarán al ritmo de la música electrónica de Reyes Otero, mientras que el sábado Roberto Aragón y Roy del Postigo explorarán la pureza de la copla desde la improvisación.

La sección Happening Poético convierte el vestíbulo del teatro en un espacio para la palabra, la experimentación y la acción. Un punto de encuentro entre artistas y público donde la poesía se cruza con la performance y el lenguaje corporal.

Este año incluye propuestas como Montar un cuerpo de Colectivo La Triangular el viernes, Shot me down de Alejandro Morales el sábado y La comba de Lau Efron el domingo.

Ensayo Acierto abre al público los procesos creativos en fase de 'work in progress', reivindicando el valor de la investigación y la gestación de las piezas artísticas. El público se convierte así en testigo directo del nacimiento de futuras obras. En esta edición se presentan Las amigas, de Jana Pacheco y Cris Celada, el viernes, y Carroza, de Ventura Díaz y Pedro Ocaña, el sábado.

Programación

29 de enero de 2026

El futuro está en la calle

18.00 h – Machos Carnívoros - Pieza ganadora de AutóctonxsPre

Duración: 30 minutos – Entrada libre

Nuevas Dramaturgias

19.00 h – Dar Ghost – Entretanto Fantasma / Meta Producciones Escénicas

30 de enero de 2026

Happening Poético

13.00 h – Montar un cuerpo – Colectivo La Triangular

Impro en el Hall

16.00 h – Reyes Oteo & Lea Delaporte – Yosbani Antonio

Ensayo Acierto

17.00 h – Las amigas – Jana Pacheco y Cris Celada

Nuevas Dramaturgias FORASTERX

19.00 h – AYOUB – Cía. Marina Otero (estreno en Andalucía)

31 de enero de 2026

Happening Poético

13.00 h – Shot me down – Alejandro Morales

Impro en el Hall

16.00 h – Roy del Postigo & Roberto Aragón

Ensayo Acierto

17.00 h – Carroza – Ventura Díaz junto a Pedro Ocaña

Nuevas Dramaturgias

19.00 h – Ejercicios militares para confundir éxtasis con agonía – Cía. Éskaton

1 de febrero de 2026

Happening Poético

12.00 h – La comba – Lau Efron

Epílogo – Nuevas Dramaturgias

13.00 h – Pulsión de dulzura – Sara Torres, Carmen Rojas, Karelis Zambrano