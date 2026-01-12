Unzaga y Gálvez, los dos cuñados malagueños claves en la creación de EEUU y el desarrollo de Venezuela

Las claves nuevo Generado con IA Luis de Unzaga y Bernardo de Gálvez, cuñados malagueños, fueron figuras clave en el nacimiento de Estados Unidos y el desarrollo de Venezuela. Unzaga fue gobernador de Luisiana, apoyó a los colonos estadounidenses, promovió el libre comercio y fundó el primer sistema educativo bilingüe. Bernardo de Gálvez apoyó militarmente a los insurgentes americanos, conquistó territorios clave a los británicos y es considerado héroe en España y EE.UU. Ambos promovieron reformas sociales y económicas en América, impulsando la educación y la integración de distintos grupos en las nuevas colonias.

A lo mejor no lo sabe, pero dos malagueños fueron claves en el nacimiento de Estados Unidos y en el desarrollo de Venezuela, dos países en los que está ahora puesto el foco mundial tras la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump.

Eran, además, cuñados y sus nombres están en letras de oro en la historia de Estados Unidos: Luis de Unzaga y Bernardo de Gálvez.

El primero nació en Málaga en 1717 y el segundo en la localidad malagueña de Macharaviaya en 1746. Pese a haber casi 30 años de diferencia entre ambos, las casualidades de la vida juntaron a estos dos malagueños ilustres a miles de kilómetros de España en un territorio en el que estaba todo por hacer en un momento clave para la historia de la Humanidad.

Luis de Unzaga

Luis de Unzaga y Amézaga juega un papel importantísimo tanto en la creación de Estados Unidos como en el desarrollo de Venezuela, donde fue el primer Capitán General en 1777 por orden de Carlos III.

En su familia había varias personas ocupando importantes cargos gubernamentales y tenía desde pequeño intrínseco el sentido del deber y la defensa de España. De hecho, con solo 13 años se fue al ejército como cadete.

Con el paso de los años fue cogiendo experiencia militar, participó en misiones en Italia o la reconquista de Orán y en 1740 fue enviado a América, un territorio en el que la presencia española era todavía amplia.

Fue el gobernador de Luisiana cuando era española entre 1770 y 1776. En aquella época se ganó el apodo de "El Conciliador" ya que supo mediar con una población mayoritariamente francesa pero bajo mandato español. No sería fácil ahora y en aquella época tampoco.

Un punto a su favor fue casarse con Isabel Saint Maxent, la hija mayor de un adinerado hacendado francés, en 1775. María Feliciana (Felicité), hermana de Isabel, se casó apenas dos años después, en 1777, con Bernardo de Gálvez y de ahí que fueran cuñados.

Unzaga promovió en Luisiana el libre comercio, creó el primer sistema educativo bilingüe español y francés, y mostró su apoyo a los colonos norteamericanos que se estaban sublevando contra los británicos y que acabarían firmando la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776.

Una curiosidad de Unzaga es que el 4 de septiembre de 1776, apenas dos meses después de la Declaración de Independencia, escribió una carta en la que le decía a Charles Lee era "general de los Estados Unidos Norteamericanos".

Era la primera vez que un dirigente de un país europeo reconocía públicamente a Estados Unidos como un país independiente, algo que no fue bien recibido por los británicos. No existía el nombre de EEUU como tal y Unzaga fue uno de los primeros en proponerlo.

En 1776, el rey de España Carlos III pidió a Unzaga que creara la Capitanía General de Venezuela, a donde llegó en junio de 1777. Su primera misión en tierras venezolanas era organizar el país y unificó bajo un solo mandato las provincias de Caracas, Cumaná, Maracaibo, Guayana, Margarita y Trinidad.

Placa conmemorativa del malagueño Luis de Unzaga y Amézaga en la Alameda Principal, en el número 12.

Ayudó a los pequeños productores acabando con los monopolios -sufriendo sublevaciones por ello-, creó las dos primeras escuelas públicas de Venezuela y promovió, entre otras muchas, cosas el libre comercio entre los norteamericanos y Venezuela.

En 1782 pasó a ser Capitán General en Cuba y regresó a España. Tras ocupar diversos cargos de responsabilidad, murió en Málaga, la tierra que le vio nacer, el 21 de junio de 1793 a los 75 años.

Bernardo de Gálvez

Comentábamos que en 1776 Carlos III le pide a Luis de Unzaga crear la Capitanía General de Venezuela, pero éste no llegó a ocupar el puesto de Capitán General hasta junio de 1777.

En ese periodo intermedio Unzaga estaba con Bernardo de Gálvez, que sería su sucesor como gobernador en Luisiana y al que le fue explicando todos los pormenores de esa tarea en un momento tan álgido de la historia.

Su nombre completo era Bernardo Vicente Apolinar de Gálvez y Madrid y también apostó por la carrera militar. Sirvió en diversas campañas de la monarquía de Carlos III, incluida la guerra contra Portugal, acciones contra apaches en el norte de Nueva España y operaciones contra piratas argelinos.

Como Unzaga, fue destinado a América y como gobernador de Luisiana reforzó las defensas, reorganizó el territorio y fomentó la colonización con canarios, acadianos e incluso malagueños.

También apoyó a los insurgentes norteamericanos suministrando armas, pertrechos y refugio a sus barcos en puertos españoles del golfo de México.

De hecho, fue mucho más que apoyo. Entre 1779 y 1781 dirigió campañas contra los británicos, conquistando plazas como Baton Rouge, Natchez, Mobile (Mobila) y Pensacola, lo que facilitó la independencia de las Trece Colonias y la recuperación de las Floridas para España. Por Pensacola recibió el título de conde de Gálvez y el lema “Yo solo” en su escudo.

Es considerado un héroe tanto en la historia de España como en la de Estados Unidos, donde se le reconoce como figura clave de la guerra de independencia estadounidense. En los últimos años, además, se ha recuperado su memoria mediante estudios, asociaciones culturales y actos oficiales que subrayan su papel en las relaciones históricas entre España y Estados Unidos.

En 1785 fue nombrado virrey interino de Nueva España e impulsó medidas para aliviar una grave hambruna (especialmente entre los más pobres), trató de mejorar la situación de la población indígena y reorganizó la defensa de las fronteras norteñas frente a los apaches mediante una combinación de presión militar y política de alianzas.

Bernardo de Gálvez murió el 30 de noviembre de 1786 en Tacubaya, entonces localidad cercana a Ciudad de México, con solo 40 años.