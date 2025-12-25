La malagueña que lleva la igualdad de género a niños y mayores a través de la música: publica Rock And Colors 5

La periodista malagueña Ana Ramos, conocida en el mundillo musical como Ana Musiclover, ha lanzado la quinta edición de Rock And Colors, que promueve la igualdad de género entre grandes y pequeños a través de un libro con ilustraciones.

En Rock And Colors 5. Música en Igualdad reúne a 26 artistas, con equilibrio entre voces femeninas y masculinas, mediante breves textos e ilustraciones a color y en blanco y negro para colorear que buscan inspirar y despertar curiosidad musical en el aula y en casa.​

El diseño adopta una estética cercana al cómic y actualiza la identidad visual de la serie, que incorpora además listas de reproducción en YouTube y Spotify pensadas para ampliar la experiencia de lectura y escucha más allá del propio libro.​

Ilustración de Avril Lavigne.

Los cuatro títulos anteriores fueron distinguidos en el III Congreso Andaluz de Coeducación y resultaron finalistas en los Premios de Emprendimiento Social de la Diputación de Málaga, lo que ha impulsado su presencia en colegios, conservatorios, bibliotecas y espacios culturales.​

​El nuevo volumen incluye nombres como 30 Seconds to Mars, Amyl and The Sniffers, Beyoncé, Black Sabbath, Creedence Clearwater Revival, Garbage, Green Day, Lauryn Hill, Lorde, Måneskin, Oasis, Paramore, Rage Against the Machine o Tash Sultana, entre otros.​

Además del libro principal, se lanza Rock And Colors 5. Cuaderno para colorear, un cuaderno de ilustraciones independiente que permite trabajar las láminas sin miedo a estropear el volumen original y ampliar las posibilidades pedagógicas del proyecto.​

Ana Ramos compagina televisión, giras y talleres educativos con la expansión de Rock And Colors, y ha desarrollado más de 1.200 sesiones en Andalucía en colaboración con instituciones y entidades culturales.​

Ilustración de Oasis

La iniciativa se ha extendido también a talleres-espectáculo sobre la presencia de las mujeres en la historia de la música, el reguetón y el trap, así como a propuestas escénicas como la gira familiar dedicada a The Beatles y a futuras líneas de merchandising oficial.​

El libro salió a la venta el 4 de diciembre, tiene un precio de 19,95 euros y está disponible en la web oficial, en Amazon y en librerías seleccionadas.