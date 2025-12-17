Marta Bleda, pintora malagueña y ganadora del mejor TFG de la Cátedra Cofrade: "El arte sacro sigue siendo necesario"

A Marta Bleda, el arte sacro le acompaña desde mucho antes de que aprendiera a nombrarlo académicamente. A sus 23 años, esta joven pintora e investigadora de Alhaurín de la Torre comenzó su historia artística cuando era una niña. Esa intuición se ha convertido ahora en un reconocimiento de ámbito nacional.

Marta ha sido galardonada con el Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado en la X Edición de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, por su investigación titulada “Raúl Berzosa: sincronismo pictórico en torno a la estética sacra”, un estudio que defiende la vigencia del arte sacro al ponerlo en diálogo con la cultura visual contemporánea.

Esta cátedra tiene como objetivo fomentar y difundir el conocimiento en torno a la Semana Santa malagueña desde perspectivas sociales, culturales, económicas e históricas, así como apoyar actividades de investigación vinculadas a este ámbito.

Cuando a Marta le comunicaron que había ganado el premio, lo primero que hizo fue llamar al protagonista de su investigación, Raúl Berzosa. "No me esperaba la noticia y él tampoco, se puso muy contento, como yo", recuerda.

Este TFG supone la primera investigación científica dedicada a la obra del artista, uno de los grandes referentes actuales de la pintura sacra a nivel internacional.

La elección del tema no fue casual. La historia entre Marta Bleda y la obra de Raúl Berzosa viene de lejos. “Desde la adolescencia miraba muchísimo su pintura”, explica. Empezó a conocer su obra a través de internet, hasta que sus padres lograron contactar con el artista y concertar una visita a su taller.

“Raúl me abrió las puertas de su taller, me enseñó obras inéditas y tuve la posibilidad de conocerlo en persona”, recuerda. Aquel primer encuentro fue decisivo. Desde entonces mantienen una relación de confianza y diálogo constante.

Esa relación se ha ido fortaleciendo también desde el plano creativo. Marta es pintora de arte sacro, y ha llevado su propia obra al taller de Berzosa. “Le he llevado obras y él mismo me ha corregido, me decía: ‘esto lo puedes abordar por aquí o por allá’”, explica.

Graduada en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, Marta decidió centrar su Trabajo Fin de Grado en Berzosa cuando llegó el momento de elegir tema. “Pensé que era una buena opción porque no se había publicado absolutamente nada sobre él”, señala.

Pero el trabajo va mucho más allá del estudio monográfico. En él, Marta defiende que, pese a su apariencia tradicional, la obra de Berzosa mantiene estrechos vínculos con la cultura visual contemporánea. “He abordado la relación de su pintura con el cómic, el manga, el cine…”, explica.

Una de las ideas centrales del trabajo es precisamente desmontar el tópico de que el arte sacro es un lenguaje agotado. “El arte sacro no está pasado de moda, ni el arte ni la forma de codificarlo ni la necesidad en sí”, afirma con rotundidad. “Si se sigue haciendo es porque se sigue demandando”.

Durante la investigación, Marta constató además la proyección internacional de este tipo de arte. “Hay templos que se están construyendo de nueva planta, quizá no tanto en Europa, pero sí en América”, explica. Edificios con estética tradicional que reclaman también pinturas acordes a ese lenguaje.

Asegura que se encuentran incluso en lugares que podrían parecer ajenos a la tradición católica. “Hay obras de Raúl Berzosa en China, y allí también se demandan”, señala. “Pensamos que China es un contexto ajeno, pero no lo es tanto como creemos”.

El trabajo fue defendido en mayo y obtuvo Matrícula de Honor, fruto de un año de dedicación absoluta. “El año pasado me entregué en cuerpo y alma”, reconoce.

Ese esfuerzo se ha visto recompensado ahora con un premio de ámbito nacional, en un certamen en el que participaron entre 10 y 15 trabajos procedentes de universidades de toda España.

A sus 23 años, Marta cuenta con un expediente brillante: terminó el grado con 20 Matrículas de Honor y ha disfrutado de una Beca de Colaboración del Ministerio, además de una ayuda a la iniciación a la investigación concedida por la Universidad de Málaga.

“Es un mundo muy competitivo y muy exigente”, explica sobre la carrera investigadora. “No basta con las notas, también hay que publicar, dar conferencias, moverse constantemente”.

Actualmente cursa el Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística, que da acceso al doctorado. Su objetivo es claro: “Quiero doctorarme en algún campo específico del arte religioso”.

La entrega del galardón tendrá lugar en un acto institucional el próximo Lunes Santo, que contará con la presencia del actor Antonio Banderas, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y representantes de la Agrupación de Cofradías y de la Universidad de Málaga, dentro del marco de la Cátedra Cofrade.