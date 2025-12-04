El MEET de Málaga abre su gran muestra del arte en tiempos de los Austrias

Las claves nuevo Generado con IA El MEET de Málaga inaugura la exposición 'El Arte de la Pintura. Confluencias en tiempo de los Austrias', abierta hasta septiembre de 2026. La muestra reúne más de ochenta obras que reflejan los vínculos artísticos entre España, Flandes e Italia durante los siglos XVI y XVII. Se exhiben piezas de maestros como Rubens, Van Dyck, Zurbarán, Velázquez y Carreño de Miranda, además de un espacio dedicado a David Teniers II. La colección incluye tapices de las manufacturas Leyniers y de Vos, ejemplos destacados del arte textil cortesano de los siglos XVII y XVIII.

El MEET (Málaga Espacio Expositivo Tabacalera), situado en el edificio Tabacalera, inaugura la exposición El Arte de la Pintura. Confluencias en tiempo de los Austrias en la colección de Alejandro Sanz Peinado, visitable hasta el 30 de septiembre de 2026.

La muestra reúne más de ochenta piezas que ilustran los vínculos estéticos entre España, Flandes e Italia durante los siglos XVI y XVII. Comisariada por Ángel Rodríguez Rebollo, constituye la primera fase de un proyecto museístico que continuará el próximo año.

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde Francisco de la Torre, la edil Mariana Pineda, el director Luis Lafuente, el coleccionista Alejandro Sanz Peinado y el comisario de la exposición.

El recorrido arranca con el Retrato de dama con guantes de Jakob van Loo, primera adquisición del coleccionista. Las obras trazan una secuencia histórica que se extiende hasta 1700, cierre de la dinastía de los Austrias.

Las salas muestran la evolución del arte europeo desde la hegemonía italiana del Renacimiento hasta el esplendor barroco flamenco y español. Las influencias cruzadas se aprecian en piezas de Rubens, Van Dyck, Zurbarán, Velázquez o Carreño de Miranda.

La exhibición dedica un apartado especial a David Teniers II, maestro de la pintura flamenca, junto a tapices de las manufacturas Leyniers y de Vos, ejemplos excepcionales del arte textil cortesano de los siglos XVII y XVIII.