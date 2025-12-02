ASISAFoto 2025 reúne a 518 fotógrafos internacionales en el HLA El Ángel de Málaga

Jurado de ASISAFoto 2025 durante el XVII Certamen Internacional de Fotografía que convoca Fundación ASISA.

El XVII Certamen Internacional de Fotografía Fundación ASISA ha reunido en el HLA Hospital Universitario El Ángel a 518 fotógrafos, que han presentado 7.796 imágenes procedentes de 47 países. Esta cifra refleja la expansión y consolidación internacional del evento.​

Las seis categorías del certamen incluyen series libres en color, monocromo, retrato, sonrisas, maternidad e infancia, y naturaleza, mostrando un amplio espectro de creatividad fotográfica y diversidad cultural. El premio total repartido asciende a 24.500 euros.​

El fallo del concurso, realizado ante público y de manera presencial, estuvo en manos de seis expertos de referencia como Marina Cano, José Benito, Silvana Retter, Chema Conesa, Manuel Viola y Jesús Manuel García Flores. Su análisis abarcó técnica, originalidad y sensibilidad artística.

Obras ganadoras como “KAZMER” de Vladimir Karamazov en serie color o “Water Strider” de Bernd Thaller en naturaleza destacaron este año, junto a reconocimientos a autores de España, India, Austria, Holanda y otros países.​

La cita incluyó una masterclass abierta que acercó los criterios profesionales del jurado a un público compuesto por estudiantes, aficionados y profesionales de la imagen, favoreciendo el aprendizaje directo y el intercambio creativo.

En 2025, el HLA Hospital Universitario El Ángel se ha certificado como Centro de Exposiciones FIAP, integrándose en una red internacional dedicada a la promoción cultural y artística. ​