Valery Katsuba celebra 25 años de trayectoria artística en la Colección del Museo Ruso de Málaga

Valery Katsuba en la inauguración de su exposición en Málaga.

La Colección del Museo Ruso de Málaga dedica una exposición retrospectiva al fotógrafo bielorruso Valery Katsuba, en conmemoración de sus 25 años de trayectoria artística. La muestra, comisariada por Sebastià Mascaró, reúne imágenes y videoinstalaciones que evidencian la evolución del lenguaje visual de Katsuba, fusionando pintura, danza, escultura y arquitectura. El recorrido incluye series como "¡Buenos días, Madrid!", "La Mañana", "Phiscultura" y obras recientes realizadas en el Museo Nacional del Prado, que exploran el diálogo entre arte clásico y contemporáneo. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de mayo de 2026 y presenta piezas creadas expresamente para la ocasión, destacando la interacción entre el espacio museístico y la vivencia humana.

La Colección del Museo Ruso de Málaga presenta una muestra dedicada a Valery Katsuba, fotógrafo bielorruso establecido en Madrid, que repasa veinticinco años de creación. La propuesta constituye la primera parte de un proyecto dividido en dos capítulos.

Comisariada por Sebastià Mascaró, la exposición reúne imágenes y videoinstalaciones que evidencian la evolución del lenguaje visual del autor. En ellas, confluyen referencias a la pintura, la danza, la escultura y la arquitectura como base de una mirada que combina rigor técnico y emoción.

El recorrido, disponible hasta el 30 de mayo de 2026, incluye las series “¡Buenos días, Madrid!”, “La Mañana”, una selección de “Phiscultura” y obras que revisitan la tradición académica. Cada conjunto establece vínculos entre la herencia artística clásica y sensibilidades contemporáneas.

Una mujer observa las fotografías de este artista en el museo ruso de Málaga.

Entre las obras expuestas destacan las realizadas recientemente en el Museo Nacional del Prado, donde modelos y bailarinas dialogan con pinturas históricas. Estas piezas, concebidas expresamente para la ocasión, reflejan la interacción entre el espacio museístico y la vivencia humana.

Valery Katsuba, nacido en Bielorrusia en 1965, inició su trayectoria tras cursar estudios de meteorología en San Petersburgo. Su producción ha sido exhibida en instituciones internacionales y forma parte de colecciones públicas y privadas en Europa, Asia y América Latina.