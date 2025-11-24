Acto de inauguración de la exposición 'Mujeres al Volante'.

Acto de inauguración de la exposición 'Mujeres al Volante'.

Cultura

'Mujeres al Volante': el Museo del Automóvil de Málaga visibiliza la violencia de género a través del arte

El espacio cultural inaugura una muestra fotográfica de Luis Manuel Gómez Pozo que tiene como protagonistas a mujeres víctimas de violencia de género. Estará abierta hasta el 9 de diciembre.

Más información: El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, elegido entre las mejores experiencias del mundo por Tripadvisor

Publicada

Las claves
nuevo Generado con IA

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga inaugura la exposición temporal 'Mujeres al Volante', con fotografías de Luis Manuel Gómez Pozo que visibilizan la violencia de género a través del arte.

La muestra reúne retratos y testimonios de mujeres víctimas de violencia de género, utilizando vehículos históricos como símbolo de libertad, resiliencia y reconstrucción personal.

Cada fotografía incluye una frase inspiradora, profundizando en las secuelas emocionales y el proceso de recuperación de las protagonistas.

La inauguración incluyó una charla-coloquio con referentes en el ámbito jurídico, deportivo y de igualdad, reforzando el compromiso del museo como espacio de sensibilización y lucha contra la violencia de género.

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha inaugurado este lunes la exposición temporal Mujeres al Volante, una serie de instantáneas tomadas por el fotógrafo Luis Manuel Gómez Pozo que tienen como protagonistas a mujeres víctimas de violencia de género de la provincia de Málaga.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 9 de diciembre, abre un diálogo necesario entre arte, memoria y denuncia social, utilizando el entorno del automóvil como metáfora de la toma de control, la resiliencia y el camino hacia una nueva vida.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de la delegada territorial de Inclusión Social, Igualdad, Juventud y Familias de la Junta de Andalucía en Málaga, Ruth Sarabia; la concejala del Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; la directora técnica del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas en el Consistorio malagueño, Dolores Aurioles; y la concejala del Grupo Municipal Socialista, Rosa del Mar Rodríguez, quienes destacaron la importancia de unir instituciones y espacios culturales para trabajar contra la violencia de género.

Mujeres al Volante reúne retratos, testimonios y escenas simbólicas en las que las protagonistas aparecen junto a vehículos históricos de la colección del MAM, que actúan como marco narrativo para representar conceptos como libertad, autonomía y reconstrucción personal.

Detalle de la muestra fotográfica.

Detalle de la muestra fotográfica.

Cada fotografía está acompañada de una frase inspiradora, ofreciendo al público una experiencia inmersiva que profundiza en las secuelas emocionales y el proceso de recuperación.

El objetivo es concienciar, mostrando la violencia machista desde la voz y la mirada de quienes la han sufrido, y situando el Museo como un espacio de cultura comprometida con la igualdad.

Charla-coloquio con voces de referencia

Tras la inauguración, el público asistió a una charla-coloquio moderada por el equipo de comunicación del museo y la colaboración de Vídeo Promoción, que contó con la participación de tres referentes femeninas: Gracia Rodríguez, ex fiscal delegada de Violencia de Género y Doméstica en la Audiencia Provincial de Jaén; la piloto Laura Aparicio, que ha relatado su experiencia en el mundo del motor, un sector aún muy masculinizado en la actualidad y la importancia de la prevención en edades tempranas; y Miriam Silva, primera comisaria técnica del París-Dakar y de las 24h de Le Mans.

La sesión combinó análisis jurídico, testimonios del ámbito deportivo y reflexiones sobre igualdad, educación afectivo-sexual y prevención de la violencia en adolescentes.

No es la primera vez que el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga se implica en esta causa: edición tras edición, se posiciona como altavoz en la reivindicación de poner fin a esta lacra que aún persiste.

Con esta exposición y las actividades asociadas, el MAM vuelve a reforzar su compromiso como espacio cultural abierto a la reflexión social, posicionándose como un agente activo en la lucha contra la violencia de género y en la promoción de iniciativas de sensibilización dirigidas a todo tipo de públicos, incluidos jóvenes y centros educativos.