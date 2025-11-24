'Mujeres al Volante': el Museo del Automóvil de Málaga visibiliza la violencia de género a través del arte

Las claves nuevo Generado con IA El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga inaugura la exposición temporal 'Mujeres al Volante', con fotografías de Luis Manuel Gómez Pozo que visibilizan la violencia de género a través del arte. La muestra reúne retratos y testimonios de mujeres víctimas de violencia de género, utilizando vehículos históricos como símbolo de libertad, resiliencia y reconstrucción personal. Cada fotografía incluye una frase inspiradora, profundizando en las secuelas emocionales y el proceso de recuperación de las protagonistas. La inauguración incluyó una charla-coloquio con referentes en el ámbito jurídico, deportivo y de igualdad, reforzando el compromiso del museo como espacio de sensibilización y lucha contra la violencia de género.

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha inaugurado este lunes la exposición temporal Mujeres al Volante, una serie de instantáneas tomadas por el fotógrafo Luis Manuel Gómez Pozo que tienen como protagonistas a mujeres víctimas de violencia de género de la provincia de Málaga.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 9 de diciembre, abre un diálogo necesario entre arte, memoria y denuncia social, utilizando el entorno del automóvil como metáfora de la toma de control, la resiliencia y el camino hacia una nueva vida.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de la delegada territorial de Inclusión Social, Igualdad, Juventud y Familias de la Junta de Andalucía en Málaga, Ruth Sarabia; la concejala del Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; la directora técnica del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas en el Consistorio malagueño, Dolores Aurioles; y la concejala del Grupo Municipal Socialista, Rosa del Mar Rodríguez, quienes destacaron la importancia de unir instituciones y espacios culturales para trabajar contra la violencia de género.

Mujeres al Volante reúne retratos, testimonios y escenas simbólicas en las que las protagonistas aparecen junto a vehículos históricos de la colección del MAM, que actúan como marco narrativo para representar conceptos como libertad, autonomía y reconstrucción personal.

Detalle de la muestra fotográfica.

Cada fotografía está acompañada de una frase inspiradora, ofreciendo al público una experiencia inmersiva que profundiza en las secuelas emocionales y el proceso de recuperación.

El objetivo es concienciar, mostrando la violencia machista desde la voz y la mirada de quienes la han sufrido, y situando el Museo como un espacio de cultura comprometida con la igualdad.

Charla-coloquio con voces de referencia

Tras la inauguración, el público asistió a una charla-coloquio moderada por el equipo de comunicación del museo y la colaboración de Vídeo Promoción, que contó con la participación de tres referentes femeninas: Gracia Rodríguez, ex fiscal delegada de Violencia de Género y Doméstica en la Audiencia Provincial de Jaén; la piloto Laura Aparicio, que ha relatado su experiencia en el mundo del motor, un sector aún muy masculinizado en la actualidad y la importancia de la prevención en edades tempranas; y Miriam Silva, primera comisaria técnica del París-Dakar y de las 24h de Le Mans.

La sesión combinó análisis jurídico, testimonios del ámbito deportivo y reflexiones sobre igualdad, educación afectivo-sexual y prevención de la violencia en adolescentes.

No es la primera vez que el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga se implica en esta causa: edición tras edición, se posiciona como altavoz en la reivindicación de poner fin a esta lacra que aún persiste.

Con esta exposición y las actividades asociadas, el MAM vuelve a reforzar su compromiso como espacio cultural abierto a la reflexión social, posicionándose como un agente activo en la lucha contra la violencia de género y en la promoción de iniciativas de sensibilización dirigidas a todo tipo de públicos, incluidos jóvenes y centros educativos.