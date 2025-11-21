Los triunfitos de 'OT 2025' aterrizarán en Fuengirola el próximo verano: la entrada más barata cuesta 55 euros

Las claves nuevo Generado con IA Los 16 concursantes de 'OT 2025' actuarán en el festival Marenostrum Fuengirola el 31 de julio, repitiendo escenario tras dos años. Las entradas para el concierto van desde los 55 euros en pista general hasta los 88 euros en front stage, precios que han generado críticas entre los fans. Operación Triunfo sigue consolidándose como fenómeno musical y digital en España, especialmente tras su éxito en Prime Video, donde ha batido récords de audiencia. El evento en Fuengirola forma parte de la gira oficial de conciertos de OT 2025, producida por Proactiv Entertainment, Gestmusic y Prime Video.

El festival Marenostrum Fuengirola sigue desvelando fechas de su edición del próximo año. Y su última confirmación tiene que ver con el fenómeno musical que arrasa en estos momentos en la plataforma de suscripción Prime Video: OT 2025. Los triunfitos pasarán por Fuengirola el próximo 31 de julio, dos años después de que la anterior edición pasara por el mismo recinto.

La explanada del castillo Sohail volverá a acoger a las 16 voces de los participantes, que interpretarán sus actuaciones más representativas del programa, algunas de ellas aún por descubrir, ya que OT no acaba hasta el próximo 15 de diciembre. El evento musical promete ser uno de los acontecimientos del año 2026.

Desde su estreno en 2001, Operación Triunfo se ha consolidado como un referente del entretenimiento y la música en España, siendo la final de su primera edición el momento más visto en la historia de la televisión española.

El formato regresó a Prime Video tras el éxito de su edición de 2023, que se consolidó como un fenómeno social y digital, convirtiéndose en el estreno nacional más visto en la historia de Prime Video en España y en el contenido original local que más suscripciones nuevas ha generado desde el lanzamiento del servicio en el país.

Si bien, el precio de las entradas no es precisamente para todos los públicos, como es el caso del programa. La opción de entrada más barata, en pista general y de pie, tiene un precio de 55 euros. La de grada cuesta más de 71 euros y la front stage, que permite ver lo más cerca posible a los artistas, se eleva hasta los 88 euros.

Estos precios han generado bastante crítica en redes sociales, donde muchos usuarios explican que es un programa destinado a la juventud, un target que no puede permitirse estos precios. Una fan del formato apuntaba que al menos, la Navidad está por medio, y podrá pedirlo como regalo.

Con la edición de 2025, Operación Triunfo reafirma su posición como uno de los grandes fenómenos culturales del momento, conectando con nuevas generaciones de espectadores y demostrando, una vez más, el poder de la música como lenguaje universal.

OT 2025 llega a Fuengirola de la mano de Concert Tour, dentro del calendario oficial de los Conciertos OT 2025 organizado y producido por Proactiv Entertainment, en colaboración con Gestmusic y Prime Video, responsables del formato televisivo.