El Kanka ofrecerá a Málaga seis noches en Teatro Cervantes: presentará las canciones de su próximo disco, 'La Calma'

Una imagen del cartel de El Kanka y el Teatro Cervantes.

Las claves nuevo Generado con IA El Kanka presentará las canciones de su próximo disco, 'La Calma', en seis conciertos consecutivos en el Teatro Cervantes de Málaga en junio de 2026. Estas actuaciones suponen la mayor cantidad de días seguidos que El Kanka habrá tocado en un mismo recinto, respondiendo al apoyo de su público local. El nuevo álbum, titulado también 'La Calma', saldrá a la venta el 6 de febrero de 2026 y la gira incluye fechas en otras ciudades andaluzas como Sevilla y Granada.

Hace unos días El Kanka lanzaba La Calma, el primer tema que sirve de adelanto del que será el séptimo trabajo discográfico del malagueño, que llevará el mismo nombre que esta canción, y que verá la luz el 6 de febrero de 2026.

Como no podía ser de otra manera, el disco irá acompañado de una gira de la que ya se desvelaron las primeras once fechas, y a las que esta semana se suman seis más, casi una semana de conciertos de lo más especiales en su tierra natal, Málaga, y en un entorno único, con uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad: el Teatro Cervantes.

Nunca antes El Kanka había actuado tantos días seguidos en el mismo espacio, pero la ocasión lo merece después del cariño que siempre le ha demostrado la ciudad y su público. Además, siempre que canta en el Cervantes, lo agota, con lo cual el artista se ha echado a los brazos de su público lanzando tantas fechas para que nadie se quede sin verlo.

Los días 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de junio, se podrá disfrutar del nuevo repertorio de El Kanka interpretado junto a toda su banda habitual. Las entradas ya están a la venta y pueden conseguirse en www.elkanka.com.

Además, El Kanka también visitará otras ciudades de Andalucía como Sevilla (6 marzo, Cartuja Center dentro del Festival Insólito) y Granada (22 abril, Industrial Copera).