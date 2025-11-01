El malagueño Pablo Alborán se estrena en Netflix como actor: interpreta a Jon Balanzategui, un cirujano vasco algo creído

El malagueño Pablo Alborán, una de las voces más reconocidas del panorama musical español, ha decidido abrir una nueva etapa profesional.

Tras más de una década de éxitos en la música —con giras internacionales, nominaciones a un por ahora imposible Grammy y discos multiplatino— el artista debuta ahora como actor en la segunda temporada de Respira, serie de médicos producida por Netflix.

En ella interpreta a Jon Balanzategui, un cirujano vasco algo creído, según adelanta el tráiler compartido por la plataforma norteamericana.

“No pensé que iba a descubrir algo que me gustara tanto como la música… estoy disfrutando y aprendiendo mucho”, ha confesado Alborán en varias entrevistas. El cantante, que se define como un apasionado del cine desde niño, llevaba tiempo formándose en interpretación antes de fichar por la serie.

En la presentación de La chica de nieve en Málaga en 2023, el artista declaró en EL ESPAÑOL de Málaga que estaba recibiendo clases de interpretación para un futuro proyecto. "No sé si la próxima alfombra será como actor, pero ojalá sigan celebrándose muchas alfombras más, que siga habiendo movimiento esté yo o no", dijo entonces.

Pese a que en su día tratamos de averiguar cuál sería el género donde estrenaría su faceta como actor, el malagueño respondió que "en el género que menos se espera la gente". Y no le faltaba razón, pues pocos imaginarían ver a Alborán vestido con el uniforme verde sanitario.

Un nuevo papel frente a las cámaras

En las primeras imágenes difundidas por Netflix, Alborán aparece caracterizado con bata quirúrgica, mascarilla y pañuelo verde, dentro de un quirófano. Su personaje, el doctor Balanzategui, llega al hospital como un fichaje estrella, muy seguro de sí mismo y con un carácter competitivo que promete generar más de un conflicto entre los protagonistas del Joaquín Sorolla.

Para el cantante malagueño, "ha sido muy bonito poder iniciar todo esto con este compañerismo". "Han sido generosos, empáticos. A Jon le pasan tantas cosas. Ha sido un reto. Me ponen los retos. Tiene las ideas muy claras y luego no las tiene tan claro. Uno cuando está viendo la trama se pregunta hasta qué punto es capaz de arramplar con todo con tal de conseguir su objetivo", contaba en la rueda de presentación.

Una de sus compañeras dice de él que "está bueno, es un narcisista y te va a dar mala vida", cuando uno de los doctores se interesa por el personaje que encarna el malagueño. En concreto, el tráiler deja caer que Jon tendrá una relación con Quique, encarnado por Xoan Fórneas.

La serie, que mezcla drama médico y tramas personales, estrenó su nueva temporada este 31 de octubre, con el malagueño compartiendo reparto con Blanca Suárez, Macarena García y Javier Rey.

Precisamente Suárez, compañera de rodaje, ha definido al músico como “un currante enorme” y ha elogiado su entrega: “Se ha tomado el papel muy en serio, con humildad y muchas ganas de aprender”.

De los escenarios al set de rodaje

El salto de la música a la actuación no es nuevo entre artistas, pero sí supone un reto notable. Alborán ha reconocido que el proceso ha sido intenso: “Me lo he currado mucho… no puedo contar nada porque Netflix me mata”, bromeaba en una entrevista reciente.

El estreno de Respira supone también una buena noticia para Málaga y para Andalucía, donde el nombre de Alborán se ha convertido en sinónimo de talento y sensibilidad artística. Su salto a Netflix lo sitúa en el mapa de la ficción internacional, y refuerza la presencia de creadores andaluces en producciones globales.

La participación de Alborán ha generado una gran expectación entre sus seguidores. En redes sociales, muchos celebran su valentía por adentrarse en un terreno nuevo y por aceptar un papel que se aleja de su imagen habitual. En un breve avance difundido por la plataforma, se le escucha pronunciar su primera frase como actor.

Desde este 31 de octubre, el público puede comprobar si Pablo Alborán convence también desde la pantalla. Lo cierto es que, por primera vez, el artista malagueño cambia los focos del escenario por los del set de rodaje, dispuesto a demostrar que su talento no entiende de fronteras. Y todo ello a la espera del 7 de noviembre, que está a la vuelta de la esquina, fecha en la que saldrá su nuevo disco, KM0.