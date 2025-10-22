Ópera & Zarzuela Dreams llega a Málaga con una única representación: grandes obras con la última tecnología

Una de las interpretaciones de este espectáculo.

Las claves nuevo Generado con IA Ópera & Zarzuela Dreams se presentará en Málaga el 27 de diciembre, combinando repertorio lírico con recursos visuales del cine en un formato accesible para todos los públicos. El evento contará con veinte arias interpretadas por artistas destacados como la soprano Eduvigis Monagas y el tenor Bernardino Atienza, junto a la orquesta Larios Pop del Soho dirigida por Arturo Díez Boscovich. El espectáculo utiliza tecnología avanzada, incluyendo una pantalla LED de 11 metros, para crear un ambiente inmersivo mediante escenografía, proyecciones audiovisuales y coreografías.

El próximo 27 de diciembre llega a Málaga Ópera & Zarzuela Dreams, una propuesta que une el repertorio lírico con recursos visuales propios del cine en un formato pensado para todos los públicos. Será en el Martín Carpena.

El montaje, que durante la temporada estival congregó a más de 45.000 asistentes en Madrid, ofrecerá una única función en la capital malagueña. El evento promete una experiencia artística integral que busca renovar la forma de disfrutar la ópera y la zarzuela.

El espectáculo reúne veinte arias interpretadas por un reparto de destacados artistas. La soprano Eduvigis Monagas y el tenor Bernardino Atienza encabezan un elenco que contará además con voces como las de Juan Carlos Barona, José Darío Cano y Paola Leguizamón.

Uno de los momentos del espectáculo.

La interpretación musical correrá a cargo de la orquesta Larios Pop del Soho, dirigida por Arturo Díez Boscovich. Esta agrupación, fundada en 2021 por Antonio Banderas, aportará una lectura contemporánea a las piezas tradicionales, fusionando estilos sin perder la esencia del género lírico.

Ópera & Zarzuela Dreams combina elementos escenográficos, proyecciones audiovisuales y coreografías originales. Cada aria se acompaña de un decorado específico, coros y ballet sincronizados, generando un recorrido visual y auditivo inspirado en el lenguaje cinematográfico.

La escenografía incorpora tecnología de última generación, destacando una pantalla LED de once metros de largo y cuatro de alto, desde la que se proyectarán imágenes diseñadas para acompañar cada pieza, reforzando el carácter inmersivo del espectáculo.

Las entradas para la función ya se encuentran disponibles a través de la página oficial del espectáculo.