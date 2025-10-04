Muere Adelfa Soto, "alma llena de luz y de copla", en Málaga: "Su voz sonará eternamente en el recuerdo"

La artista malagueña Adelfa Soto Jiménez, figura destacada del flamenco y la copla, ha fallecido este sábado 4 de octubre en Málaga a los 88 años de edad. Hija de los míticos La Niña de La Puebla y Luquitas de Marchena, y madre de la actriz Adelfa Calvo, deja tras de sí una profunda huella en la historia del cante andaluz. Fue el alma de la copla malagueña.

Su cuerpo reposa desde esta mañana en la sala 27 de Parcemasa, donde familiares, amigos y compañeros del arte flamenco le dan su último adiós. La misa funeral se celebrará esta tarde, a las 15:30 horas, también en San Gabriel.

Nacida en Valencia en 1937, Adelfa Soto se trasladó con su familia a Málaga siendo una cría. Fue malagueña de adopción, pues fue aquí donde ha residido toda su vida y donde forjó su carrera. Su partida deja un vacío irreparable en el mundo del flamenco y la canción española.

Su nieto, Javier Arcas, define a Soto como una artista inmensa, "un alma llena de luz y de copla". "Su voz, tan ligada a la historia del flamenco se apaga hoy en la tierra para seguir sonando eternamente en el recuerdo", ha escrito en un precioso comunicado.

Así, ha asegurado que su abuela fue una mujer que vivió cantando y formando a muchos de los artistas en el género de la copla que ha dado esta ciudad. "Su partida deja un vacío profundo, pero también un legado luminoso que seguirá inspirando a quienes aman la música y, especialmente, la canción española", ha añadido.

En 1952, Adelfa Soto subió al escenario del Teatro Calderón de Madrid con el espectáculo Alegrías de Juan Vélez, de Juanito Valderrama, y ese mismo año participó en Manojo de Coplas junto a sus padres.

A partir de entonces, su nombre se consolidó en los grandes escenarios de toda España. Durante las décadas de los 50, 60 y 70, compartió cartel con leyendas como Valderrama, Rafael Farina, Pepe Marchena y El Sevillano. La artista también hizo algo de cine. Participó en las películas La copla andaluza (1959), El alma de la copla (1965) y El rey de la carretera (1956).

Desde entonces ha ido hilando espectáculos y actuaciones, forjando una amplia carrera que fue homenajeada por el Ayuntamiento de Málaga en 2023, colocando una placa en su honor en el barrio de Gamarra.