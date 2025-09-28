El impacto económico de la Comic-Con Málaga es de 50 millones: “Estamos proponiendo ideas para corregir errores”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se fotografía con un asistente a la Comic-Con San Diego, que este domingo se ha clausurado en Málaga. Junta de Andalucía

Los números de la San Diego Comic-Con Málaga empiezan a conocerse pocas horas antes de que termine esta primera edición en la Costa del Sol. El impacto económico, según ha informado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se estima que es de 50 millones de euros.

Esta Comic-Con Málaga termina con una lista de cosas a mejorar para la próxima edición y, según Moreno, ya están trabajando en ello. “Estamos proponiendo ideas para el año que viene corregir posibles errores y evitar estas colas que han sobrepasado las previsiones”, ha explicado.

La intención, tanto de la organización como de las administraciones, es diseñar la siguiente edición de la San Diego Comic-Con Málaga “con más amplitud, más superficie, de manera que no solamente puedan venir más visitantes, sino que también facilitemos y mejoremos ese objetivo de que podamos movernos con más libertad a través de todo el recinto”.

El impacto económico en el ámbito turístico, social y empresarial es de 50 millones de euros y las previsiones de público se han doblado. “Los organizadores pensaban que en esta primera edición llegaría a las 60.000 personas y los visitantes se han doblado hasta las 120.000 o 125.000 personas”, ha señalado el presidente de la Junta.

En este sentido, ha remarcado que están “muy satisfechos” con el resultado de esta primera edición de la Comic-Con fuera de los Estados Unidos. Para los próximos dos años y, en concreto, para la del 2026, tienen previsto que haya más superficie porque “es muy previsible que tengamos muchos más visitantes tanto de Estados Unidos como de Europa”.