El enigmático mapa que esconde el próximo disco de Pablo Alborán: de La Misericordia a El Pimpi

Una imagen del mapa creado por El Español, las coordenadas del disco y la portada de Alborán.

El cantante malagueño Pablo Alborán sacará su próximo disco el 7 de noviembre. Se llamará KM0 y estará formado por un total de 18 tracks, de los cuales sus seguidores ya tienen en su poder cinco: KM0, original y en acústico; Mis 36; Vámonos de aquí y Clickbait.

Las 13 restantes aparecen en plataformas como Spotify bloqueadas, sin nombre, pero con una enigmática coordenada que lleva a sus seguidores hacia diferentes puntos de la geografía española. Concretamente, de su tierra, su Málaga natal; y de Madrid, una ciudad que lo ha visto crecer como artista internacional.

Algunas de estas trece canciones ya han sido desveladas, pero aún no están publicadas. Me quedo, por ejemplo, fue interpretada por el artista el Día de Andalucía, cuando le otorgaron la medalla de Andalucía al artista malagueño. En este tema, Alborán habla del lugar que le vio nacer, Andalucía, y más concretamente de Málaga. "Me quedo donde reviven los amores inocentes, donde me besan los ojos cuando amanece, para siempre, me quedo", dice en el estribillo.

Sus seguidores también han escuchado ¿Qué tal te va?, donde narra la historia de una infidelidad y que en el disco será una colaboración con el artista brasileño Luan Santana --ya han compartido escenario juntos en una ocasión y estrenaron el tema--.

Si quisieras es otro tema que incluso muchos fans se saben ya porque en su anterior gira, con La cuarta hoja, decidió cantarla al final de cada concierto, a modo de aperitivo de lo que iba a venir en el futuro.

Y aunque no completa, también ha mostrado un esbozo de Planta 7, uno de los temas más emotivos del álbum que escribió mientras un familiar estaba en el hospital La Fe de Valencia luchando contra una grave enfermedad. En su visita a La Revuelta, el artista cantó a capella una parte de esta canción donde canta "por cada lágrima caída" y que en el disco parece ser que compartirá con el guitarrista Vicente Amigó, que llevará el final del tema hacia una bulería.

Si se consulta la lista de canciones de KM0 en Spotify, de la seis a la catorce y de la dieciséis a la dieciocho, así como la cuatro, todas cuentan con unas coordenadas que harían entender el motivo por el que la versión más superior que se vende del álbum, ideal para sus mayores fans, contiene una brújula.

¿Pero qué lugares se esconden tras estos temas? ¿Guardan relación con el cantante? EL ESPAÑOL de Málaga ha creado un mapa con todas las coordenadas que el malagueño ha escondido en su nuevo álbum para intentar establecer conexiones de Alborán con cada lugar.

Canción 4 - Ateneo de Música y Danza de Málaga

Ateneo de Música y Danza de Málaga.

El Ateneo de Música y Danza de El Ejido fue la cuna de Pablo Alborán como artista, aunque no ha trascendido públicamente con qué edad comenzó a acudir a estudiar allí. Cabe recordar que aunque la carrera de Pablo comenzó a crecer exponencialmente cuando él solo tenía 21 años, el artista malagueño escribía ya sus primeras canciones con apenas 12 años. Una de ellas, de hecho, figura entre las más clásicas del cantante: Desencuentro, que se encuentra en su disco debut.

Como curiosidad friki, un fragmento de otra de sus primeras maquetas, Amores de barrio, que habla sobre las calles de Andalucía, estará presente en su tema Me quedo, que estará en su próximo disco, KM0: "Me has dado todo lo que soy, la forma, caminar, voy midiendo mis pasitos para no perderme más".

Canción 6 - Calle Larios

Calle Larios de Málaga. Patricia Sierra

Aunque no hay una relación concreta que haya trascendido entre el malagueño y la calle Larios, la realidad es que esta vía es el corazón de la tierra que le ha visto nacer como cantante. Probablemente la calle por la cual haya caminado en miles de ocasiones tras sus gafas de sol y gorra, porque precisamente Alborán no es de esos que se pierda su ciudad por los gajes de la fama.

Es habitual que comparta paseos por el Centro de Málaga, por la Catedral o la calle Alcazabilla, mezclándose entre turistas y locales.

Canción 7- Estudio Montepríncipe

En este popular estudio de grabación nació el álbum debut de Pablo Alborán. Según figura en los créditos y fichas de grabación del álbum debut fue en los Estudios Montepríncipe (Madrid) donde se registró parte del material de su primer disco, homónimo, que también se grabó en DN Estudios en Málaga y Keynoise Studios.

Estudio Montepríncipe.

Canción 8 - Sala Búho Real

Uno de los vídeos más emotivos compartidos por seguidoras de Pablo Alborán en YouTube es en la sala Búho Real de Madrid en 2010 cantando Solamente tú en uno de sus primeros conciertos en la capital. Fue uno de los primeros escenarios de la capital donde actuó Pablo en sus comienzos, dando showcases e incluso varios llenos. Fue su despegue. En 2021, en una acción con una conocida radio, volvió a cantar allí diez años después, una experiencia que fue muy emocionante para el artista.

Pablo Alborán en la sala Búho Real.

Canción 9 - Plaza de Callao

La primera imagen que el público general tiene de Alborán es la del videoclip de Solamente tú, donde se le ve con su bufanda y sus cascos de cables cantando desde la estación de metro de la plaza de Callao hasta acabar desplazándose por la Gran Vía de Madrid.

Era jovencísimo, tenía muy poca experiencia y quizá no se imaginaba (o sí) todo lo que estaba por llegar. Años después en la plaza de Callao se anunciarían los lanzamientos de sus discos o él mismo haría publicidad allí mismo de su sencillo Clickbait, el inicio de esta nueva era.

Plaza de Callao.

Canción 10 - Escuela de Música de Benalmádena

De niño, Pablo Alborán también recibió clases de canto en el Centro Cultural Manuel Estepa (Arroyo de la Miel, Benalmádena), la Escuela de Música de Benalmádena, de la mano de Mariadela Merchán, una de las profesoras a la que más aprecio tiene de sus inicios.

Centro cultural.

Canción 11 - Sala Galileo Galilei

Pablo actuó en pequeñas salas de Madrid como Galileo Galilei (hay vídeos de actuaciones en esta sala en febrero de 2011). Llegó a agotar las 400 localidades allí antes de publicar su primer disco, por lo que también fue una de esas salas que le ha visto nacer como artista.

Sala Galileo Galilei

Canción 12 - Chiringuito Picasso (La Caleta)

No hemos encontrado una relación directa de Alborán con el Chiringuito Picasso de la playa de La Caleta. Pero bien sabido es por sus seguidores que a Alborán le gusta comer muy bien en su Málaga natal. En los últimos meses se le ha visto en el chiringuito Los Leones de Torremolinos o en los Hermanos Alba de El Palo. Le gusta degustar lo mejor del mar y sabe que en Málaga lo encuentra, por lo que no extrañaría nada que fuera uno de sus rincones favoritos para comer.

Sin embargo, Spotify sí que nos deja una pista. La canción 12 corresponde a ¿Qué tal te va? con Luan Santana, que como decíamos antes, habla de una infidelidad. ¿Pudo tener en esta zona Pablo su primer desamor?

Chiringuito Picasso

Canción 13 - La Malagueta

Las coordenadas de la canción número 13 llevan hasta La Malagueta, donde Pablo Alborán fue pregonero de la Feria de Málaga en 2011. Envuelto en una bufanda naranja y camisa en tono vaquero, el jovencísimo artista dio un emotivo pregón donde incluso cantó una malagueña dedicada a su ciudad. Además, esa noche, además de dar el pregón, dio un concierto gratuito en la misma playa donde invitó hasta a la también cantante malagueña Vanesa Martín.

Pablo Alborán en el Pregón de la Feria de Málaga en La Malagueta.

Canción 14 - Liceo Francés

En este paseo por Málaga no podía faltar el Liceo Francés, centro escolar donde Pablo estuvo de los cuatro a los 18 años, por lo que es lógico que tenga una fuerte vinculación con el que fue su colegio. En junio de 2019, Alborán asistió por sorpresa a la graduación de los alumnos de Bachillerato, que se quedaron perplejos con su presencia.

El acto coincidía además con el 50 aniversario del centro, lo que lo convirtió en un acontecimiento aún más especial. "En esta pista de fútbol hice mi primer concierto. Qué emocionante es estar aquí", contaba en un vídeo publicado en su Instagram.

Canción 16 - El Pimpi

No eres una personalidad malagueña hecha y derecha si no tienes tu firma en la bodega de El Pimpi y Pablo Alborán hace años que visitó por primera vez este conocido entorno del Centro de Málaga por el que han pasado multitud de personalidades del panorama musical, pero también deportivo e incluso de las redes sociales.

Pablo Alborán en El Pimpi.

Canción 17 - Baños del Carmen

Los Baños del Carmen es otro de los sitios predilectos del artista malagueño. Allí grabó en 2015 uno de sus videoclips más bonitos, Pasos de cero. Allí ha pasado muchos ratos con amigos, guitarra en mano y al cajón, e incluso se ha hecho alguna que otra 'piarda' en el colegio, es por ello que eligió este idílico lugar para grabar el vídeo de uno de sus sencillos de la era Terral.

Además, este año también quiso celebrar allí un encuentro íntimo con sus seguidores para que todos pudieran hacerle las preguntas que desearan.

Playa de los baños del Carmen

Canción 18 - Playa de la Misericordia

Y la última lleva hasta la playa de la Misericordia. Concretamente hasta el punto donde Alborán cantó en marzo de 2011 con motivo de la Carrera de la Mujer, para recaudar fondos contra el cáncer. El pequeño concierto fue precioso, con una cercanía brutal del público con el artista y viceversa, llegando el respetable a conseguir que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, lo eligiera como pregonero de la Feria de Málaga ese año.

Además, sus seguidoras le tenían cientos de sorpresas preparadas, como cañones de confeti en Volver a empezar. Se lo pasó en grande y fue sin duda uno de sus primeros conciertos como Pablo Alborán en mayúsculas en la capital.

Pablo Alborán cantando en la playa de la Misericordia.

¿Tendrán que ver las canciones con estos entornos? Habrá que esperar al próximo 7 de noviembre para descubrirlo.