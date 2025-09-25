Así ha sido la primera jornada de la Comic Con de Málaga: un estreno "histórico" con 25.000 asistentes

Málaga se ha convertido desde este jueves en el epicentro de la cultura pop mundial: la ciudad ha vivido el arranque de la San Diego Comic Con Málaga 2025, la primera edición oficial de este evento fuera de Estados Unidos.

Más de 25.000 asistentes fueron testigos de una jornada inaugural que transformó los 80.000 metros cuadrados del Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA) en un auténtico universo dedicado al cómic, el cine, la animación, las series y la cultura pop.

El programa inaugural contó con nombres de gran peso en la industria audiovisual. Luke Evans, Aaron Paul y Pedro Alonso protagonizaron una de las charlas más multitudinarias, en la que reflexionaron sobre la evolución de los arquetipos de héroes y villanos en el cine y la televisión.

Alonso defendió que “la mayoría de los que antes eran antagonistas, ahora son los protagonistas”, mientras que Paul apuntó que “un héroe no tiene por qué ser un buen chico siempre”.

Durante el encuentro, Evans adelantó que volverá a la gran pantalla con un nuevo musical de La Bella y la Bestia, y Paul y Evans confirmaron el estreno próximo de su película conjunta, Bear Country. Alonso, por su parte, reveló que trabaja en un proyecto como director junto al guionista Paco Becerra.

El empoderamiento femenino fue otro de los temas centrales de la jornada. Dafne Keen, Gwendoline Christie y Natalia Dyer compartieron experiencias en torno a la representación de personajes femeninos en producciones como Star Wars, Juego de Tronos y Stranger Things.

Además, avanzaron detalles de sus próximos proyectos: la participación de Keen en Percy Jackson, una lectura benéfica de Christie y la última temporada de Stranger Things con Dyer como protagonista.

El género que dio origen a la Comic Con también tuvo un espacio privilegiado. La mesa redonda La reinvención del medio: El terror contemporáneo en el cómic reunió a autores como Werther Dell’Edera, Álvaro Martínez Bueno, Martin Simmonds y Fernando Blanco, quienes debatieron sobre las nuevas narrativas dentro del horror gráfico.

Por otro lado, artistas como Carmen Carnero, Natacha Bustos, Rafa Sandoval y Laura Pérez expusieron los retos y ventajas de trabajar para el mercado estadounidense.

Hablaron de la enorme visibilidad que otorgan editoriales como Marvel y DC, pero también de las exigencias creativas, la soledad del dibujante y el control editorial en aspectos tan concretos como el diseño de armas en las viñetas.

El acto inaugural, celebrado en el Hall M, fue presentado por los actores Dafne Keen y Taz Skylar. En él participaron David Glanzer, chief communications & strategy officer de San Diego Comic-Con; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entre otras autoridades y representantes internacionales del sector.

Durante su intervención, Glanzer subrayó el carácter histórico de la cita: “Málaga ha hecho historia, siendo la primera ciudad del mundo que entra en la familia de San Diego Comic Con”.

Moreno destacó el impacto cultural y económico del evento, señalando que “convierte a Málaga y a Andalucía en la capital de la cultura pop del mundo”. De la Torre, por su parte, reafirmó la apuesta del municipio por la innovación y la cultura como motores de desarrollo.

Animación, cine y estrenos exclusivos

La animación fue otro de los grandes focos del día. El canadiense Robert Valley, junto a Rodrigo Blaas, ofreció la charla Espíritu indie: Animación más allá del mainstream, defendiendo un estilo creativo personal frente a los grandes estudios. También se celebró la Muestra de animación: películas europeas 2025, con participación de cineastas españoles como Manuel Sicilia o Irene Iborra.

Los asistentes disfrutaron además de un preestreno exclusivo: Revival, de NBC Universal, una de las actividades más esperadas. El universo LEGO Star Wars también estuvo presente con la charla Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past, moderada por el divulgador Álvaro Wasabi.

En el terreno de los cortos animados, las creadoras Karen Dulfihillo y Gennie Rim, acompañadas por Carolina López, revelaron secretos de los proyectos que les valieron el Óscar. Y en paralelo, mesas redondas como El viaje del héroe y la heroína o Revival + Especial San Diego Comic Con Málaga ofrecieron análisis y debates en los que el público participó activamente.