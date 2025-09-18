T de Teatre presenta en el Teatro del Soho la comedia delirante 'La Mujer Fantasma' el 3 y 4 de octubre

El Teatro del Soho CaixaBank sigue avanzando en su temporada con una programación para todos los gustos. A primeros de octubre, Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla y Àgata Roca harán las delicias del público de Málaga con su compañía de teatro, la catalana T de Teatre, que cuenta con más de 34 años de trayectoria sobre los escenarios, 13 espectáculos y más de 3.000 funciones.

Presentarán en el Teatro del Soho CaixaBank La Mujer Fantasma, una comedia delirante y excesiva que estará en cartel los días 3 y 4 de octubre, escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco. La obra cuenta una historia personal sobre cuatro maestras a finales de los años 70 que gira de lo íntimo a lo político.

Tal y como explica Tenconi, “La mujer fantasma está narrada a través de cartas, diarios, exámenes de las alumnas y clases de lengua y literatura, además de escenas y monólogos. En la obra, las fantasmas son cuatro: se trata de una compañía de actrices que han sido fusiladas. Han quedado vagando como almas en pena, y para poder irse precisan estrenar su última obra, que había quedado sin ser representada.”

Las entradas, con un precio que oscila entre los 25 y 38 euros, están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.

Sinopsis

Cuatro maestras llevan una vida intensa y melancólica, signada por el cuidado de sus padres y de sus hijos, por los desengaños amorosos y por los desafíos que les provocan sus alumnas. En una cotidianidad aplastante, lo extraordinario irrumpe: una mujer fantasma. La aparición del fantasma es la puerta de entrada a otro mundo: el del pasado, el de la memoria. La ficción para contar lo imposible. El teatro como sesión de espiritismo. El teatro como artefacto de memoria. De fantasmas, de espectros, de muertos que hablan; de todo eso está hecha la historia, y de todo eso está hecho el teatro. ¿Qué es un fantasma? Solo el teatro puede darnos la respuesta.