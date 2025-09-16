El espectacular final de año de Pablo Alborán: estreno en Netflix, nuevo disco y anuncio de gira (pasará por Málaga)

Este final de 2025 será apoteósico para el malagueño Pablo Alborán. Si el 31 de octubre le veremos estrenarse en Netflix como actor en la segunda temporada de Respira, apenas una semana después, el 7 de noviembre, verá la luz su nuevo disco, KM0, que tendrá a su vez una gira mundial donde, por cierto, parará en Málaga.

En esta nueva era, Pablo Alborán se muestra más libre que nunca. Dice que KM0, su próximo álbum, es su "pasado, presente y futuro" y uno de los trabajos de su vida en el que se ha entregado en cuerpo y alma. Si bien muchos se sorprendieron con Clickbait, un tema con el que arrancó esta nueva etapa, y donde salía absolutamente de su zona de confort, luego llegó KM0, una canción donde sí se ven más rasgos de otros discos como Prometo, y por último Vámonos de aquí, su más reciente sencillo, que está arrasando en redes por su ritmo movido.

Todo apunta a que será, sin duda, uno de los discos más importantes de su carrera, y eso que el cantante no para y parece que su agenda no está especialmente vacía. Su última aventura ha sido adentrarse en el mundo de la interpretación. Tras unos años de estudio intenso, este año se ha sumado al elenco de Respira, la serie de médicos de Netflix que tanto recordó a Hospital Central a muchos nostálgicos.

En ella interpreta a uno de los sanitarios, curiosamente a un cirujano vasco, por lo que ha trabajado duro para pulir bien el acento y que el malagueño no aparezca por ninguna parte. Previamente a este papel, ya le habían propuesto otros trabajos, pero "siempre eran cantando", como contó el artista en La Revuelta.

"Yo quería alejarme de eso completamente. Me propusieron un papel de mánager de un artista, pero eso tenía también que ver con la música. Por eso, lo desestimé. Luego me salió otro papel, pero estaba de gira. Para mí la música va primero, en cierto modo", declaró.

Y es que aunque siga creciendo en lo profesional y haya declarado en cientos de ocasiones que quiere seguir avanzando como actor, él ante todo es músico. Y por eso esta semana no puede dejar de sonreír en cada publicación que comparte en redes adelantando detalles de KM0, su próximo disco, que vendrá acompañado de una espectacular gira mundial.

Este 23 de septiembre actuará en la plaza del Sol de Madrid, donde adelantará próximos temas a sus fieles seguidores. Una cita que servirá de aperitivo a todos los fans antes de verles en sus respectivas ciudades en concierto.

En el caso de su tierra natal, Alborán ha elegido el festival Marenostrum Fuengirola para reencontrarse con sus paisanos. Actuará en el escenario principal, donde presentará en directo su último álbum KM0, el 6 de junio de 2026. Las entradas saldrán a la venta el 24 de septiembre a las 17:00 horas, aunque a partir del 22 estarán en preventa para los clientes del Banco Santander.

“El empezar de 0 jamás tuvo más sentido en mi vida y eso se vio reflejado en mis canciones y en mi forma de ver la música. Mi vida en general se basa en jugar con Dios y con el diablo preguntándole al espejo quién es realmente Pablo. Supongo que es lo que nos sucede a todos en algún momento de nuestras vidas. Es una canción que agradece a todos los que han hecho que haya llegado hasta aquí, es un claro homenaje a mis fans”, ha contado el artista.