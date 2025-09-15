La escuela malagueña Animum presentará contenidos exclusivos y ofrecerá talleres en la Comic Con 2025

La escuela malagueña de arte digital y diseño 3D, Animum Creativity Advanced School, estará presente en la San Diego Comic Con Málaga este 2025. Ofrecerá "contenidos exclusivos" además de talleres y un stand interactivo, según han confirmado desde la empresa.

El festival San Diego Comic-Con Málaga se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). Se estima que este acontecimiento tenga un impacto económico y mediático mundial que superará los 30 millones de euros, con 300 horas de contenido exclusivo.

Fiel a su "compromiso con la divulgación del arte digital", Animum contará con cuatro talleres centrados en los procesos profesionales de la industria. Cada taller está concebido como una ventana a los métodos, herramientas y retos reales a los que se enfrentan los artistas 3D en su día a día.

El objetivo es ofrecer "un conocimiento práctico y fiel a las necesidades actuales del sector de la animación y los efectos visuales", guiados por un equipo de artistas, tutores y alumnos avanzados de Animum.

De esta forma, los participantes se embarcarán en un viaje a través de las diferentes fases de desarrollo de un proyecto de animación profesional. Estos talleres ofrecen una "inmersión total" en el proceso creativo que hay detrás de las producciones de animación y VFX actuales, mostrando las metodologías que utilizan los grandes estudios.

Talleres

La magia de los efectos visuales: Adéntrate en el mundo de los VFX y la composición digital para integrar elementos imposibles en imágenes reales.

Así se crea un universo 3D : Aprende las técnicas de modelado profesional para construir desde cero los personajes y escenarios de un mundo fantástico.

Diseña tu héroe: Descubre cómo nace una leyenda a través del dibujo 2D y el concept art, la primera fase donde se define la personalidad y el aspecto de un personaje.

Aprende a crear un corto 3D: Un recorrido por el proceso creativo completo, desde la idea inicial hasta la animación final, para producir tu propia película 3D.

Para poder asistir a estos talleres exclusivos, será necesario reservar plaza previamente a través de la página web oficial de Comic Con Málaga, ya que el aforo es limitado para garantizar la calidad de la experiencia.

Además de los cuatro talleres programados, Animum contará con un stand propio en la Comic Con de Málaga, donde artistas y alumnos de la escuela desarrollarán continuas "píldoras formativas" durante todas las jornadas del evento, diseñadas para acercar el mundo de la animación y el 3D al gran público.

El stand está concebido como "una experiencia interactiva donde los visitantes no solo podrán informarse sobre las salidas profesionales de este apasionante sector, sino que también tendrán la oportunidad única de ver en directo y practicar junto a artistas profesionales", según han detallado desde Animum.

"Participar en Comic Con Málaga es una manera fantástica de conectar con la comunidad creativa internacional y mostrar el talento que se está detrás de las grandes producciones", ha afirmado David Plaza, CEO de Animum.

"A través de estos talleres, queremos que los asistentes experimenten el proceso completo de creación de un personaje heroico, desde su concepto inicial hasta su integración en un mundo digital completo con escenarios y efectos visuales. Es una oportunidad única de ver cómo Málaga se ha convertido en un referente internacional en formación de arte digital", ha añadido Plaza.