Así nació la Málaga en 3D que enamora a Antonio Banderas: creada por tres hermanos con raíces malagueñas

Antonio Banderas ha compartido con sus seguidores una fotografía de un regalo muy especial que le han hecho por su cumpleaños: una maqueta en 3D de Málaga, su ciudad natal, donde se destacan los lugares más significativos de su vida y que ha levantado pasiones entre sus seguidores, que estaban interesados en tener una copia de esta obra en casa.

La pieza ha sido diseñada por Walled Maps, una joven empresa familiar que convierte ciudades en obras de arte y que ahora celebra que su trabajo haya llegado a manos del actor más internacional de España. "Creemos que no hay una persona más famosa en nuestro país", cuenta con orgullo Javier Moreno, uno de los creadores de Walled Maps, a EL ESPAÑOL de Málaga.

El actor malagueño explicaba este domingo en sus redes sociales que recibió el obsequio de la mano de una pareja de amigos a los que quiere mucho, con retraso, ya que se encontraba rodando en Londres durante su cumpleaños, el 10 de agosto: “El regalo es una Málaga chiquitita, una maqueta de la ciudad donde están marcados en color gris lugares que tienen un significado especial para mí, y en rojo el Teatro del Soho Caixabank, que considero el proyecto de mi vida”.

En un lateral de la imagen que compartió Banderas se podía leer en un flyer, sobre la mesa, el nombre de la empresa a la que sus amigos habían encargado el regalo: Walled Maps, un proyecto creado hace apenas un año por tres hermanos madrileños —Yago, Javier y Álvaro Moreno— con raíces malagueñas, ya que han vivido mucho tiempo aquí y tienen familia en la ciudad.

Tras unos meses reflexionando sobre cómo poner en marcha el negocio, pulieron sus ideas entre prototipos, pruebas de diferentes tipos de madera y un ojo decorativo heredado de su madre, interiorista. "Ella también nos ha inspirado mucho en esto", dice.

“Cuando nos enteramos de que el encargo era para Antonio, fue un shock. Le dedicamos más horas que a otros trabajos para que todo estuviese perfecto”, explica Javier Moreno. En esta ocasión, el equipo (conformado solo por los tres hermanos) rediseñó su modelo estándar de Málaga para añadir más detalle en edificios y calles, así como el relieve de Gibralfaro.

El pasado Viernes, una pareja de buenos amigos me obsequió con un regalo por mi cumpleaños. No pudieron entregármelo en fecha por encontrarme rodando esos dias en Londres. El regalo es una Málaga chiquitita, una maqueta de la ciudad donde están marcados en color gris lugares que… pic.twitter.com/ljB22qmvyE — Antonio Banderas (@antoniobanderas) September 7, 2025

En concreto, han pasado unas cuatro semanas puliendo toda su obra al detalle hasta enviarlo, teniendo como resultado una pieza verdaderamente única. Solo el actor tiene 'La Málaga de Antonio Banderas': en color gris se resaltaron lugares íntimamente ligados a la vida de Banderas, como su casa de infancia, su cofradía o la casa de sus padres. Y en rojo, el Teatro del Soho, al que el actor se refiere como “el proyecto de su vida”.

El de Antonio es el modelo más grande que en estos momentos tienen disponibles, el king, de 60x60, que tiene un precio sin personalizar de 484,99 euros. Así, también cuentan con una gama algo más económica en la que los cuadros son más pequeños, algunos incluyen hasta espejos.

Pero claro, eso también influye en las proporciones. "El de Antonio va de La Malagueta hasta la Alameda más o menos; pero en uno compacto o bien te entra la zona de la catedral, o bien el Muelle Uno. Al final, no puedes meter tanto en tan poco espacio porque los edificios no se verían bien", asevera Moreno.

Reacción

La reacción del propio Banderas, que lo compartió en redes, ha supuesto un impulso inesperado para la joven empresa. “Para nosotros, que Antonio tenga uno de nuestros cuadros ya es un honor. Que además lo subiera a Instagram fue ya un regalo que no esperábamos”, reconoce Javier, que también ha recibido en la intimidad por parte de los amigos de Banderas unas palabras honestas sobre lo mucho que le gustó al malagueño el regalo. Habían acertado.

En apenas un año de trayectoria, Walled Maps ha pasado de ser una idea familiar a enviar piezas a Estados Unidos, Costa Rica o Colombia, donde valoran mucho sus obras. Envían a todo el mundo y confiesan que después de compartir Antonio la foto de su cuadro, la visibilidad ha crecido mucho más.

Cientos de personas se han animado a interactuar con sus redes sociales y algunos incluso ya están realizando pedidos, por lo que no pueden estar más agradecidos. "Uno de nosotros es ingeniero y los otros dos estudiamos ADE, por lo que realmente ninguno nos dedicábamos de inicio a esto. Pero es el ejemplo de que si le pones ganas a todo, siempre se puede", concluye con orgullo Javier.