Málaga acoge la primera gran muestra en España de la fotógrafa Mona Kuhn: mañana se la podrá conocer en persona

El Museo del Patrimonio Municipal de Málaga (MUCAC) La Coracha ha inaugurado este viernes la primera exposición monográfica en España dedicada a la artista brasileña-estadounidense Mona Kuhn, reconocida por su aproximación poética y renovadora al desnudo fotográfico.

La muestra, que permanecerá disponible hasta el 2 de noviembre, ha contado en su inauguración con la presencia de la propia creadora, acompañada por Luis Lafuente, director de la Agencia Pública para Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, y Salvador Nadales, comisario de la propuesta.

Bajo el título “Mona Kuhn. Y tu desnudo será un gran poema”, la muestra expone 43 imágenes seleccionadas de entre 2004 y 2018, en un recorrido no lineal que propone constelaciones visuales donde se entrelazan series en torno al cuerpo, la memoria y la naturaleza.

Una de sus obras.

Como complemento, se ha editado un catálogo con textos de Rebecca Morse, curadora de fotografía del LACMA de Los Ángeles, y de Nadales.

La propuesta reúne algunas de las series más significativas de la trayectoria de Kuhn: desde Evidence, un archivo íntimo del naturismo francés, hasta Bushes & Succulents, donde la textura de las plantas se convierte en metáfora de la piel.

En otras piezas, como Native o Bordeaux, la fotógrafa explora tensiones entre lo urbano y lo orgánico, mientras que en She Disappeared into Complete Silence reflexiona sobre la permanencia del ser humano frente a la fugacidad de lo arquitectónico.

La fotógrafa en la presentación oficial de la exposición.

El museo también acogerá mañana sábado un encuentro con la artista, abierto al público hasta completar aforo, en el que Kuhn compartirá claves de su proceso creativo y recorrerá la exposición junto al comisario. La cita tendrá lugar a las 11:00 horas en las instalaciones del MUCAC.

Mona Kuhn, nacida en São Paulo en 1969 y de ascendencia alemana, es una de las voces más influyentes de la fotografía contemporánea.

Con obras presentes en instituciones como el Getty Museum, el LACMA o el Museo Leopold, ha desarrollado durante más de 25 años un lenguaje caracterizado por la serenidad, la luz y la complicidad con sus modelos, redefiniendo la tradición del desnudo en un registro íntimo y profundamente poético.