Arnold Schwarzenegger, invitado de honor de la Comic-Con de Málaga: "Ha inspirado a millones de personas"

Bombazo en la edición malagueña cada vez más próxima de la Comic-Con de San Diego. Arnold Schwarzenegger será el invitado de honor en el festival pop más importante de Estados Unidos, que por primera vez sale del país para aterrizar en Málaga, donde se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Desde Comic-Con han explicado que la carrera de Arnold ha inspirado a "millones de personas en todo el mundo" como leyenda del culturismo, pero también como gobernador de California e icono de Hollywood.

"Con papeles inolvidables en películas como Terminator, Depredador o Desafío Total, Arnold Schwarzenegger es hoy una de las figuras más reconocidas e influyentes de la cultura popular a nivel global. Prepárate para conocerlo en Comic-Con", han escrito en sus redes sociales.

Pasada la edición de 2025, la cita se repetirá, al menos, hasta 2027. Aunque todavía no se conoce la programación al completo, ya son varios los invitados estrella confirmados, más allá del propio Arnold, así como diferentes marcas internacionales.

Jim Lee, actual presidente, editor y director creativo de DC, "una auténtica leyenda del cómic, un maestro del trazo dinámico y la mente creativa que da forma al Universo DC" es uno de los más esperados invitados, al igual que Taz Skylar, conocido entre otros trabajos por su papel en la serie de Netflix One Piece y por su papel en el thriller Cleaner.

Se estima que este acontecimiento tenga un impacto económico y mediático mundial que superará los 30 millones de euros, con 300 horas de contenido exclusivo. A pocas semanas de la cita, apenas quedan entradas disponibles. Se adquieren a través de VivaTicket, ticketera oficial del evento, con un precio de 50 euros más gastos de gestión. Sin embargo, ya solo es posible comprar el pase para el primer día del evento, jueves 25 de septiembre.

Concursos

La San Diego Comic-Con Málaga también ha confirmado el primer concurso de cosplay, "una celebración de la creatividad, dedicación y magia". Para participar, es necesario registrarse a través del enlace que ofrecen en Instagram y solicitar una de las plazas disponibles.

El concurso se celebrará en formato pasarela con un número limitado de participantes, y habrá premios por valor de hasta 5.000 euros para los mejores cosplays.

Las personas seleccionadas recibirán una acreditación para el sábado 27, día del concurso. "Si ya has comprado la tuya, te la reembolsaremos", han asegurado.

Menores gratis

Los menores de 13 años o menos podrán acceder gratis, siempre que vayan acompañados de un adulto con entrada. Será suficiente con incluir sus datos durante el proceso de compra, según han explicado desde la organización.

Previo al evento o a la llegada al recinto, los asistentes podrán canjear sus entradas en las Fanzones oficiales. A cambio, recibirán un pack de bienvenida y una pulsera de acreditación que les dará acceso a todas las actividades incluidas en su entrada.

Banda sonora

La banda sonora oficial del festival ha sido compuesta por el madrileño Lucas Vidal, uno de los compositores españoles más internacionales, ganador de dos Goya y un Emmy.

La melodía ha sido grabada en el estudio de la Filarmónica de Viena, y ha sido toda una experiencia para Vidal. "El reto de poner música a San Diego Comic-Con Málaga, además de una aventura, ha sido una ilusión", apunta el compositor.