El Teatro del Soho Caixabank estrena temporada con un gran clásico: 'Un tranvía llamado deseo'

La representación de la obra será del 18 al 20 de septiembre con Nathalie Poza y Pablo Derqui en el reparto.

Termina el verano y el teatro del Soho Caixabank estrena nueva programación con una obra mítica teatral: Un tranvía llamado deseo.

Escrita por Tennessee Williams y ganadora de un Premio Pulitzer, será representada del 18 al 20 de septiembre en el teatro propiedad de Antonio Banderas en Málaga capital.

El reparto está formado por Nathalie Poza y Pablo Derqui como protagonistas, en los papeles de Blanche y Stanley, así como María Vázquez, Carmen Barrantes y Jorge Usón. La adaptación teatral corre a cargo de David Serrano.

El precio de las entradas oscila entre los 25 y los 49 euros y las representaciones serán a las 19:00.

Un momento de la obra. Elena C.Graiño

Un tranvía llamado deseo aborda el choque entre la ilusión y el realismo y define el teatro de los años 40 norteamericanos, convirtiéndose en un clásico para las generaciones siguientes.

Un viaje por Nueva Orleans a través de un tranvía con dos paradas -Pasión y Muerte- entre las que los protagonistas deben decidir; dos estaciones que definen el trágico e inevitable destino al que se dirigen.