Mamma Mia! comienza su nueva gira en Málaga el 5 de julio: "Lo disfrutan niños de 5 años y hasta mayores de 90"

Málaga será el punto de partida de la nueva gira nacional de Mamma Mia!, el musical. Esta obra, que parte de las canciones de ABBA y la maravillosa historia entre Donna y Sophie, madre e hija, vuelve a la Costa del Sol después de más de una década. Estarán en el Teatro Cervantes del 5 de julio al 10 de agosto con más de 40 funciones.

La obra, que ha estado tres años en la Gran Vía madrileña, emprende ahora un recorrido por 18 ciudades españolas.“Gracias a la infraestructura del Cervantes, traemos el espectáculo tal como se vio en Madrid. El espectador podrá viajar desde la habitación de Donna hasta la playa o el puerto a través de una escenografía que se despliega como un libro”, ha declarado Verónica Ronda, la protagonista (Donna), en la rueda de prensa celebrada este martes en el Salón Rossini del Teatro Cervantes. Acompañada de Beatriz Ros (Tanya) y Elena Díez (Rosie), han posado juntas con sus brillantes trajes y plataformas para promocionar la obra.

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda, ha destacado la importancia de que una superproducción como Mamma Mia! elija la ciudad como punto de partida: “Es ilusionante ver este espectáculo arrancar en nuestra querida Málaga. Es un musical traducido a más de 15 idiomas, con más de 70 millones de espectadores en todo el mundo", ha dicho.

El director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, también ha celebrado la complicidad con los productores y ha subrayado el valor emocional del espectáculo, que ya ha tenido la oportunidad de ver: “Quizás este es el musical que más estamos mimando... Estoy seguro de que nos va a dar muchas alegrías. Lo he disfrutado personalmente y lo recomiendo a todos. Málaga vivirá un verano espectacular con cinco semanas y media de funciones”, ha dicho.

Verónica Ronda, protagonista, también ha destacado los aspectos renovados de esta producción respecto a la última vez que vino a Málaga: "Hay un vestuario diferente, con predominio de los tonos plata; coreografías muy potentes e innovadoras creadas por Iker Karrera", ha declarado.

Ronda recordó que esta producción ha reunido ya a más de 800.000 espectadores en Madrid, y que el musical original lleva dos décadas triunfando en España desde su estreno en 2004: “Es un espectáculo que reúne a públicos de todas las edades, desde niños de cinco años hasta personas de noventa. La música de ABBA ha trascendido generaciones, y sigue emocionando igual”.

Con un elenco de casi 30 personas e innumerables cambios de maquillaje, peluquería y vestuario, Mamma Mía! se ha convertido en uno de los musicales que más impresiona sobre las tablas del panorama musical. "Creo que son seis tráilers los que vienen hasta aquí repletos de escenografía, vestuarios...", contaba Ronda.

El musical, con dirección de Juan Carlos Fisher, libreto original de Catherine Johnson y música de Benny Andersson y Björn Ulvaeus, se presenta con una estética renovada pero fiel a su espíritu. Cabe recordar que Mamma Mia! fue el primer musical "jukebox" construido íntegramente a partir de las canciones de un grupo, y desde su estreno ha sido visto por más de 70 millones de personas en todo el mundo.

Las entradas para las funciones en Málaga, con precios que oscilan entre los 22 y los 70 euros, ya están a la venta. El Teatro Cervantes se convertirá este verano en una isla griega donde el público podrá bailar, cantar y emocionarse al ritmo de clásicos como Dancing Queen, Voulez-Vous, Gimme! Gimme! Gimme! o Thank You for the Music.

La historia

La historia de Mamma Mia! es la de Donna, una madre soltera e independiente que regenta un pequeño hotel en una idílica isla griega. Ha criado sola a su hija Sophie, que va a casarse próximamente. Sin que nadie se entere, Sophie lee el diario de su madre y se tropieza con tres amantes: ¡tres posibles padres! Para poner fin a su incertidumbre, decide invitarlos a la boda. El caos está garantizado cuando aparecen los mejores y más antiguos amigos de Donna, unos reencuentros que nos hacen reír y emocionar a partes iguales.

Funciones en Málaga (43 pases):

Sábado 5 de julio. 19.00 h.

Domingo 6. 12.00 y 16.00 h.

Martes 8. 21.00 h.

Miércoles 9. 21.00 h.

Jueves 10. 21.00 h.

Viernes 11. 17.30 y 21.30 h.

Sábado 12. 17.30 y 21.30 h.

Domingo 13. 17.30

Martes 15. 21.00 h.

Miércoles 16. 21.00 h.

Jueves 17. 21.00 h.

Viernes 18. 17.30 y 21.30 h.

Sábado 19. 17.30 y 21.30 h.

Domingo 20. 17.30

Martes 22. 21.00 h.

Miércoles 23. 21.00 h.

Jueves 24. 21.00 h.

Viernes 25. 17.30 y 21.30 h.

Sábado 26. 17.30 y 21.30 h.

Domingo 27. 17.30

Martes 29. 21.00 h.

Miércoles 30. 21.00 h.

Jueves 31. 21.00 h.

Viernes 1 de agosto. 17.30 y 21.30 h.

Sábado 2. 17.30 y 21.30 h.

Domingo 3. 17.30

Martes 5. 21.00 h.

Miércoles 6. 21.00 h.

Jueves 7. 21.00 h.

Viernes 8. 17.30 y 21.30 h.

Sábado 9. 17.30 y 21.30 h.

Domingo 10. 17.30