La Pasión a través de María Magdalena: así es el espectáculo que lleva la tradición de Alhaurín el Grande a Málaga

La Semana Santa se acerca y cada cual la vive a su manera. Algunos pasan los días en su hermandad, ultimando cada detalle para la procesión; otros se entregan al sabor de las torrijas mientras esperan ver al Señor de la Pollinica por calle Parras, y no faltan quienes reviven la Pasión de Cristo a través de clásicos del cine. Para todos ellos, la Vera+Cruz de Alhaurín el Grande ha preparado el gran plan de esta Cuaresma: La Magdalena, una representación teatral en vivo que redescubre la Pasión desde una perspectiva única, a través de los ojos de María Magdalena.

Se trata de una adaptación teatral de las representaciones de La Pasión en vivo que cada año hacen en la Semana Santa de Alhaurín El Grande durante las jornadas del Miércoles, Viernes y Sábado Santo.

El objetivo de este proyecto, según la organización es dar a conocer "dichas escenificaciones, que se vienen celebrando en Alhaurín de manera casi ininterrumpida desde 1961 y que tiene su origen, antes de la Guerra Civil, varios siglos atrás".

Una imagen del montaje.

La obra cuenta con la adaptación y dirección de Dede Cortés, uno de los comparsistas malagueños más ilustres con su Comparsa de Alhaurín (2º premio en el último concurso) y en ella participan más de 70 personas entre actores, actrices, dobladores, técnicos, vestidoras, maquilladoras... Todos, personas de la cofradía pertenecientes a la vocalía de las representaciones de Semana Santa.

Dede Cortés se ha adentrado en esta aventura con su cofradía, pues se considera "verde de toda la vida" y participa activamente en ella. "He pasado por muchas vocalías en mi hermandad. He sido pregonero, estuve en la Banda, he sido secretario, actor de las representaciones... Y siempre he tenido inquietudes teatrales, como se puede comprobar en la comparsa", explica Cortés a este periódico.

Se ha encargado de dirigir y adaptar La Magdalena, pero hace tres años, cuando era secretario en la cofradía ya impulsó la primera entrega de estas adaptaciones teatrales, La traición, que contaba la Pasión de Cristo según los ojos de Judas Iscariote. "Aquello se me ocurrió para acercar a los jóvenes después del Covid y volverlos a enganchar dándoles un aliciente diferente a lo que era la representación de la Pasión", añade.

El tráiler de la obra.

Así, segura que su objetivo principal de esta obra es hacer llegar a toda Málaga la fuerza que tiene la Pasión de Alhaurín. "Es una gran desconocida porque se hace en Semana Santa y al final cada uno está con su cofradía y sus historias. La idea era sacarla para darla a conocer", sostiene.

La próxima función de La Magdalena será el domingo 30 de marzo, a las 18.30 horas, en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Las últimas entradas disponibles tienen un precio de solo 10 euros y están a la venta pinchando aquí. No te lo pierdas.