Antonio Banderas presenta 'Paddington: Aventura en la Selva': "Mis mayores tesoros son mi hija y el teatro"

El actor, director y productor español Antonio Banderas (Málaga, 1960) da vida al marinero Hunter Cabot en 'Paddington: Aventura en la Selva', la tercera película de la saga del oso Paddington, donde acompaña al célebre personaje animado en una turbulenta aventura por el Amazonas.



Tras el éxito de 'Paddington' (2014) y 'Paddington 2' (2017), en esta tercera cinta, dirigida por Dougal Wilson, el carismático oso convence a la familia Brown para viajar hasta Perú, su país natal, en busca de su Tía Lucy y de sus propios orígenes, pero acaban emprendiendo un periplo con un objetivo mucho mayor: encontrar la ciudad inca de 'El Dorado' y su tesoro ancestral.



"Si tengo que irme por el mayor tesoro que tengo en la vida, mi hija (Stella Banderas) es mi tesoro y además esas cosas se dicen. Pero el teatro y la actividad que estoy manteniendo en los últimos cinco o seis años es para mí mi tesoro", dice Banderas en una entrevista con EFE en Londres.



El teatro, especialmente el musical, marcó los inicios de Banderas en el mundo interpretativo desde su Málaga natal, donde ahora regenta el Teatro del Soho y recientemente presentó su última producción "Gypsy: el musical", que ahora se representa en Madrid.



El actor malagueño tiene también una relación especial con el cine de animación. Ha producido películas, cortometrajes, además de doblar personajes como 'El Gato con Botas', pero asegura que percibió algo muy especial y atractivo en el oso Paddington, al que vio por primera vez en el 'sketch' que grabó con Isabel II por su Jubileo de Diamante y se preguntó: "¿Cómo la Casa Real Británica ha aceptado este juego?"



Después de haberlo "conocido" de cerca, dice entender el porqué: "(Paddington) Es un personaje tremendamente británico y encierra de alguna forma toda la idiosincrasia del inglés. Es muy templado, no se altera, es muy 'naif' pero muy inteligente y actúa con mesura", describe Banderas.



La precaución también caracteriza al personaje del padre adoptivo de Paddington, el Señor Brown (Hugh Bonneville), que trabaja haciendo manuales de riesgos y a lo largo de la película se lanza a "abrazarlos", un lema que Banderas dice haber aplicado a lo largo de su carrera profesional.



"He dado pasos en mi vida que acarreaban un cierto riesgo, y los he asumido porque había detrás algo que me interesaba conquistar", asegura el actor de 'Dolor y Gloria'.



Durante la película, también intenta conquistar el tesoro legendario de 'El Dorado', y el marinero al que encarna Banderas se desdobla en un total de cinco papeles, más episódicos, que representan a sus antepasados y le generan un conflicto sobre su propia identidad.



"La lucha interna del personaje me gustaba, porque se le dibuja al principio de la película como el malo, como el villano, pero te vas dando cuenta de que hay algo más ahí", afirma el malagueño.



'Paddington: Aventura en la Selva' llegará a los cines en España este 21 de febrero, con un reparto en el que Banderas está acompañado de Olivia Colman, Ben Whishaw, Carla Tous o Emily Mortimer, que sustituye a Sally Hawkins en el papel de Mary Brown.