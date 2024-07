El rock de Europe enciende la noche en Torre del Mar: casi cuatro décadas al son de 'The Final Countdown'

La noche no había caído y el suelo comenzó a vibrar. Las pulsaciones subían poco a poco y los graves comenzaban a marcar el ritmo de una jornada repleta de música que comenzó mucho antes de que la luz se fuera y la noche cayera para que la luna continuara menguando.

La música había comenzado en el Weekend Beach Festival a las 19.00 horas y poco a poco el recinto fue completandose. A las 21.27, algo más tarde de lo previsto, Vicco subió al escenario de este festival que la hizo bailar toda la nochentera hasta no poder más.

Noche cerrada y el concierto estaba por llegar. Algo más de 40 minutos quedaban para que Europe se subiera al escenario de Torre del Mar. Sus fans más fieles no han querido perderse la cita y esperaron impaciente a que los suecos comenzaran a tocar. “Venga que ya nos toca que llevamos aquí ya dos horas”, le decía Laura a Silvia, dos amigas de toda la vida que solo habían venido para ver a los de Tempest.

Tan cerca estaba el momento de ver a Europe que sin preverlo llegó. Pasaba un minuto de las 23.00 horas cuando las luces se apagaron. El suelo comenzó a temblar, los gritos empezaron a surgir y los aplausos no tardaron en llegar porque el grupo comenzaba a salir.

Con Joey Tempest en la voz, John Norum en la guitarra, Mic Michaeli en los teclados, John Leven en el bajo e Ian Haugland en la batería nadie quedó indiferente. Europe cumplió su cometido e hizo bailar a todos los que acudieron a verlos a orillas del mar Mediterráneo. Desde el primer segundo del concierto, el público acogió a la banda y su cantante se refirió a ellos asegurando que “esta gente es perita”.

Otro momento del concierto de Europe. P.T.

El público se desató con el primer acorde de On broken wings y nada volvió a ser como había sido hasta entonces. El rock hipnotizó a todo el público de Torre del Mar que se mantuvo al pie del cañón gritando a todo pulmón todo el repertorio de los suecos.

Con Rock the Night, Walk the Earth, Scream of Anger, entre otras canciones, enseñaron a Málaga qué es el rock, pero el momento de la noche llegó unos segundos después con Carrie.

“Cantad conmigo”, gritó el vocalista en inglés. La música continuó, pero la voz cantante en esos instantes la tuvo la Costa del Sol. “Carrie, oh, things they change my friend, Carrie, maybe we'll meet again” y así era todos esperaban volver a encontrarse con el grupo que lleva ya más de cuatro décadas recorriéndose los escenarios de más de medio mundo.

Problemas técnicos

Todo iba sobre ruedas hasta que de repente a las 23.46 horas la música paró de golpe. “Ha habido un problema técnico, el concierto se retomará en unos minutos”, dijo una voz.

Y así fue. Unos minutos más tarde el grupo volvió a subir al escenario. “Gracias por vuestra paciencia” gritó Joey Tempest antes de comenzar a cantar Open your heart dando paso al final del concierto que ya se intuía en Supersitious.

Sin preverlo llegó el mítico The Final Countdown anunciando que el concierto llegaba a su fin. Un mar de móviles se alzó para inmortalizar uno de los temas más conocidos del grupo y que pocos son los que lo conocen, cerrando así un concierto que Torre del Mar recordará para siempre.