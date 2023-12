Así son Manolo y Alejandro, dos de los malagueños que conforman 'Imagine', en el Teatro del Soho

Cuando el actor malagueño Manolo Supertramp conoció a Domingo Merlín jamás se imaginaría que casi veinte años después seguirían trabajando juntos y menos en un proyecto relacionado con el circo. Aunque en la actualidad Supertramp tiene también su propia productora, compagina su labor en esta con otros trabajos de interpretación, como el que realiza en Imagine, el camino de los sueños, un espectáculo circense coproducido por Teatro del Soho CaixaBank y Cirque des Sens (Producciones Merlín) que se estrena el próximo 6 de diciembre en el Teatro del Soho, donde se quedará hasta el próximo 7 de enero.

En 2005, Domingo, cabecilla de Producciones Merlin, conoció a un jovencísimo a la par que talentoso Manolo. Este comenzó a trabajar junto a su equipo interpretando a Papá Noel y a elfos en diferentes centros comerciales, pero luego sus carreras se separaron. Supertramp comenzó a centrarse, particularmente, en el teatro musical –ha pasado por Billy Elliot o El Jovencito Frankenstein-, aunque también ha trabajado en cine y televisión e incluso ha sido bailaor flamenco –aprendió de la Lupi– y profesor de claqué.

En ese amplio currículum, Manolo nunca había tocado una disciplina como el circo, en la que se estrena por primera vez gracias a Domingo, que ha vuelto a confiar en él para un ambicioso proyecto como Imagine, el camino de los sueños. Aunque de vez en cuando tenían noticias el uno del otro después de trabajar juntos, tras la pandemia, el destino quiso que se cruzaran y supieran qué había sido el uno del otro. “Domingo me contó que había estado por Oriente Medio, dedicándose a producciones muchísimo más grandes. Cada uno habíamos avanzado. Cuando supo que yo abarcaba diferentes disciplinas, que actúo, bailo, canto y demás, me dijo que me llamaría. Y no fue mentira. Aquí estamos en el hotel Imagine”, cuenta Manolo con una sonrisa, feliz de haber aceptado el reto.

El actor reconoce que pese a que el circo es un mundo nuevo para él, se siente en su “salsa”. “Aquí hago de todo, canto, bailo y dirijo hasta un hotel, ¡qué yo nunca he tenido un hotel y estoy encantado!”, confiesa entre risas, a la par que dice haberse quedado boquiabierto en los ensayos en los espacios entre los números de sus compañeros. Acrobacias aéreas, platillos, diábolo... “Hay cosas verdaderamente impactantes, no sé decir qué número me gusta más. Cuando no es un aro, es un diábolo… Es magia pura en el aire, no siempre en el escenario, que es donde yo estoy acostumbrado a echar raíces”, prosigue. Los años de experiencia le han ayudado a saber autogestionar sus proyectos. “Todo lo que sea trabajo para los artistas nunca nos sobra. Si hay gira [hay países interesados en el show], pues ya se abarca hueco en la agenda…”, declara.

¿Dará también volteretas en el aire Supertramp? La respuesta es que no como tal. La labor de este en el show es la de un maestro de ceremonias dando paso a cada número, aunque como artista que es, no dejará de poner su toque mediante la danza y el canto. En el pase gráfico de la prensa dejó entrever algunos pasos de claqué.

Manolo Tramp, en el espectáculo circense que estrena el Soho este mes. Alba Rosado

El que sí que dará piruetas –y muchas– es su compañero malagueño Alejandro Ponce. Él es uno de los botones del hotel Imagine. Muchos lo conocerán por su paso por programas como Got Talent junto a su hermano, con el que conforma el dúo Impact Brothers. Sin embargo, ahora cada uno se ha reinventado y ha cogido diferentes caminos en el circo. Mientras que él se encuentra inmerso en Imagine, su hermano está en Estados Unidos en otro proyecto circense. Aunque acostumbrarse a trabajar sin él ha sido duro, reconoce que él no cambiaría "por nada del mundo" vivir en España, y más en Málaga. Así, estrenará un acto con la cyr wheel que no dejará indiferente a nadie.

Precisamente él es uno de los treinta actores del elenco que más complicaciones tiene para realizar su número, pues en el teatro no hay demasiado espacio. “Aunque yo en realidad he tenido que trabajar en escenarios pequeñísimos donde se pasa regular, así que estar aquí en este teatro ha sido una suerte”, reconoce Ponce.

La cyr wheel de Alejandro Ponce, en directo. Alba Rosado

En su caso, comenzó su andadura como artista en 2003 junto a su hermano, bailando breakdance en Torre del Mar. A partir de ese momento, comenzó a practicar danza clásica y contemporánea en una escuela de Málaga, Happy Style y de ahí comenzaron a bailar por todo el mundo hasta que acabaron especializándose en la modalidad de hand to hand. Cuando se separaron sus caminos, él se centró en la cyr wheel.

Manolo está encantado de estrenar en casa junto a su compañero Alejandro. Se nota el buen rollo entre ellos. Supertramp cree que los ensayos con la gente del circo son especiales. “Son superamables a la hora de compartir su disciplina. Te enseñan mucho. Es un mundo muy de compartir y muy de aprender. Yo vendo del teatro con mi compañía solo todo el rato y estoy encantado de formar parte de un equipo”, declara, a la par que reconoce que le gustaría estar vinculado a ellos siempre que él tenga algo que aportar: “Esa era un poco mi duda al inicio… ¿Qué hacía yo aquí si no sé hacer una voltereta bien hecha?”.

Una imagen de Alejandro Ponce en escena. Daniel Pérez EFE

La dupla malagueña cree que toda Málaga tiene que ir al Teatro del Soho a ver Imagine porque tienen que soñar. “Es un espectáculo familiar donde conectan realmente los sueños de esos padres que ya se han olvidado con los de los hijos, que están ahora mismo en plena libertad de pensamiento. Es magia pura lo que se vive en el escenario, en el aire, en la escenografía, en el vestuario… O hasta en el público. ¡Venid a vernos!”, zanjan.

