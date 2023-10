Llenazo y éxito en el Benalfest: Arde Bogotá, La Moda y Depedro dejan al público exhausto y feliz

Éxito total del Benalfest, un festival atípico porque se asemeja más a una verbena en una plaza de pueblo que a un festival en sí pero, precisamente por eso, las más de 3.000 personas que se congregaron anoche en el recinto ferial Los Nadales en Benalmádena se sentían casi como en casa.

Pinchitos a tres euros (estaban buenos), hamburguesas a seis, y cervezas a 4 euros aunque con bastante cola para conseguir el oro líquido. Y como actuación musical Arde Bogotá, que como ya comentamos en El Español de Málaga hace un año van a ser el mejor grupo de España (parece que no íbamos desencaminados), La Moda y Depedro. Tres pesos pesados en el panorama nacional español que no solo no defraudaron sino que dejaron al respetable reventado de cantar y bailar.

Exhaustos, pero felices porque a los festivales de música van personas de todas las edades -desde niños acompañados por sus padres- a jóvenes y talluditos. De hecho, es bastante común que la media de edad en los festivales esté en torno a los 40 años. En el Benalfest ha vuelto a ocurrir.

Cantamarta y Polenta calentaron el ambiente y, a las 20:30, puntual, arrancó Depedro su actuación. Hace 15 años que sacó su primer disco al mercado y desde entonces su universo creativo no ha parado de crecer. Buena voz, buen rollo y canciones que animan a todos los espectadores, tanto a los que han seguido su trayectoria como a aquellos que era la primera vez que lo escuchaban en directo.

Un momento del concierto de Depedro en Benalfest. Benalfest

Prueba de ello es que, finalizando el concierto, bajaron del escenario para cantar con el público. Detalles que siempre gustan. Y, por lo menos para este cronista, fueron especialmente emocionantes sus versiones de Fiesta de Serrat y La Llorona, mundialmente famosa por la interpretación de Chavela Vargas y, posteriormente, por ser parte de los temas de la película Coco.

Dejó un magnífico sabor de boca Depedro y las ganas de más, sobre todo entre los fans de Arde Bogotá y La Moda, muchos de ellos ataviados con camisetas de merchandising de los dos grupos. Unos minutos después de las 22:30 salió Arde Bogotá al escenario. Tuvieron que quitar la decoración del caballo de Cowboys de la A3 con el que van de gira por el viento e incluso Antonio García, el cantante, tuvo que cantar las primeras canciones con una buena ráfaga de aire dándole como se podía apreciar en su camisa.

Pero a García ya le puede venir un huracán que eso no impide que su actuación sea espectacular. Es un animal escénico y lo está demostrando cada semana en todos los puntos de España desde hace prácticamente dos años, en una gira continua que, dado el fulgurante éxito del grupo, cada vez suma más fechas en el calendario. Y si a eso se le une la gran conexión con Dani Sánchez (guitarra), Pepe Esteban (bajo) y José Ángel "Jota" Mercader (batería y percusión), está gran parte del trabajo hecho.

Empezaron con Los Perros y los cartageneros se metieron, una vez más, al público en el bolsillo desde el primer acorde. Qué vida tan dura, Cowboys de la A3, Besos y animales, La Salvación, Exoplaneta... Acabaron con Cariño y todo el mundo botando como si no hubiera un mañana.

Y tras la explosión y complicidad de los integrantes de Arde Bogotá llegó La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La Moda), otro grupo que tiene buenas canciones, un gran directo y, en su caso, muchos integrantes en la banda, lo que les da un toque divertido y casi canalla con sus camisetas interiores blancas como atuendo.

Dos de los integrantes de La Moda en el concierto en Benalfest. Benalfest

Pasaba ya la medianoche y seguía habiendo ganas de fiesta. Los burgaleses, que llevan ya una década de discos y carretera a sus espaldas, están girando su Nuevo Cancionero Burgalés que lanzaron en 2021 y tampoco faltaron varios de sus himnos, especialmente Héroes del Sábado y 1932 bajo la inconfundible voz de David Ruiz.

Buena experiencia en el Benalfest, que ha cumplido cinco años y que es peculiar porque también da la oportunidad a jóvenes promesas como Living Camboya, Bauer, Maenoba y Las Dianas e incluso hubo talleres infantiles o el concierto de Quimirock para los más pequeños.

