Un homenaje a la primera época de Los Planetas: así suena el nuevo tema de los malagueños Airbag

Airbag está hermanado con Los Planetas desde hace más de dos décadas. El trío de Estepona hizo hace 20 años una gira con la banda granadina, auténtico fenómeno indie en los efervescentes años 90, que le cambiaría la vida. El conjunto también tenía otra conexión con la ciudad de la Alhambra: publicó su primer trabajo con el sello Wild Punk Records.

El grupo malagueño ha querido rendir homenaje a Los Planetas en el primer single de su próximo disco donde cantan junto a Jota, líder de la banda granadina. Finales alternativos (Sonido Muchacho, 2021) arranca emulando Mi hermana pequeña, uno de las canciones estrella del primer trabajo donde las guitarras ya rugían con esa habitual distorsión planetera y sonaba una potente batería.

El trío de Estepona le canta al desamor y a las oportunidades perdidas en el primer tema de su octavo álbum donde habla de una relación sin arreglo. "Todo este tiempo imaginé soñando despierto que lo nuestro iba a volver porque no estaba roto ¿y qué? Si nos los pasamos tan bien y no nos pelamos. No sé qué hacer si ya no hay marcha atrás", escuchamos en boca de Adolfo Díaz, cantante de Airbag.

"El cantante de Los Planetas siempre ha declarado su admiración por el trío malagueño, los ha apadrinado, los ha editado y no ha reparado en elogios a sus canciones desde siempre. Ahora es cuando ha llegado el momento de corresponder a ese cariño", explica Anselmo Echevarría en un comentario en Youtube donde señala que "en este nuevo trabajo quieren mostrar un sonido rock underground guitarrero y de paso rejuvenecer su sonido".

El grupo ha querido desconectar del virus (y sus variantes) en su próximo disco y cantarle a lo que mejor sabe: las relaciones personales, entre la gente o ellos mismos. "Habrá algún tema más social o de otra índole. Tenemos 14 canciones y sólo en una de ellas se menciona la pandemia porque se habla de una situación cotidiana. En ese tema también aludimos al carpe diem, a aprovechar el tiempo y el momento", desvelo Díaz en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

El octavo álbum con un sonido "continuista" se mantendrá en la línea de Cementerio indie. "Este disco tiene muchas canciones lentas. No sé por qué razón. No sé si porque la pandemia y los encierros nos han aplatado. Quizá es la edad. El productor, Carlos Hernández, sugirió que le metiéramos más velocidad a algunos de los temas. La estamos grabando con cinco puntos o 10 puntos más de velocidad", precisó.

