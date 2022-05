Erica Dorn, colaboradora en películas de Wes Anderson, encabezará el Festival Telmodice de Málaga

El Festival de diseño y cultural visual Telmodice, organizado por la Escuela de Arte San Telmo, soplará las velas de su décimo aniversario la próxima semana en Málaga. La institución tiene preparada del 9 al 12 de mayo un programa de actividades excepcional encabezado por la diseñadora gráfica Erica Dorn, colaboradora en películas de Wes Anderson como Isla de perros y La crónica francesa.

La artista dará una charla sobre diseño gráfico para cine y storytelling el 12 de mayo a las 20:30 en el Cementerio Inglés. "Conocida sobre todo por su trabajo en títulos de Anderson, los imaginativos efectos visuales de Erica se basan en una minuciosa investigación y cobran vida gracias a sus habilidades en el dibujo de letras a mano, la ilustración y la dirección de arte", cuenta la escuela en un comunicado.

Tras licenciarse en Diseño Gráfico y Medios de Comunicación en 2009, Erica empezó a trabajar en agencias creativas como Wieden+Kennedy, Winkreative y Mother London. A finales de 2015, sin haber trabajado nunca en la industria del cine, fue la combinación de la formación en diseño gráfico de Erica y su educación japonesa lo que la llevó a unirse al equipo de diseño gráfico de Isla de perros, filme nominado al Oscar.

Trabajando en estrecha colaboración con su compañera de diseño Annie Atkins, creó cientos de piezas únicas para el atrezzo, los decorados y los títulos durante un periodo de casi dos años. En 2019 se encargó de su primer largometraje de acción real, La crónica francesa (The French Dispatch), como diseñadora gráfica principal y desde entonces ha completado otros dos proyectos con el director.

El festival tendrá como sedes además de la Escuela de Arte San Telmo, el Centro Pompidou, el Cementerio inglés o la Fábrica de Cervezas Victoria. Además contará con la participación de 187 profesionales del diseño y la cultura visual.

Conferencias

Como novedad el festival celebrará el evento In confluentiam en el Cementerio Inglés lleno de encuentros entre mentes creativas diferente, más distendido, divertido y cercano. Ejemplo de la confluencia entre diseño y gastronomía es el trabajo conjunto entre el chef Xanty Elías y la diseñadora Granada Barrero. También estarán invitados Sergio García (New Yorker, El País, New York Times), el estudio Buenaventura y Lori Meyers para mostrar la confluencia entre diseño, ilustración y música.

Clases Magistrales

La Fábrica de Cervezas Victoria será la sede de dos clases magistrales impartidas por la diseñadora malagueña Ana Moliz, que hablará del papel de las mujeres en la tipografía, y el diseñador Nielo Muñoz, que lo hará sobre la importancia de la colaboración en los procesos creativos.

Talleres

Más de una decena de talleres en los que los asistentes trabajarán junto a profesionales de prácticamente todos los ámbitos del diseño: branding, ilustración, diseño interactivo, animación o diseño estratégico, entre otros. Algunos de los profesionales que participarán en estos serán Pedro Arilla, el equipo bRIDA o Nere Oria.

Exposición

Gráfica con Solera es el nombre de la exposición que se inaugurará el 9 de mayo en la sala de exposiciones de la Escuela de Arte San Telmo a las 12:00. La muestra recopila algunos de los rótulos y luminosos comerciales más célebres de la ciudad, aquellos que, con su diseño ejemplar e idiosincrásico, consiguen trasladarnos a otros tiempos, otros escenarios.

Parte de los proyectos Alioli es ajonesa del equipo de diseño Tiquismiquis.Club y Unparcheenelojo de Miguel Ángel Bustamante y pretende ser un acicate para que el patrimonio publicitario de nuestra ciudad sea conservado y salvaguardado por sus instituciones públicas.

Mesa redonda

Acompaña a la exposición la mesa redonda Gráficos con solera. ¿Cómo salvaguardar la memoria comercial de Málaga? donde intervendrán Roberto Espartero y Juan Martín de Tiquismiquis.Club, Miguel Ángel Bustamante del blog Unparcheenelojo y Fernando Alonso González, autor de los libros Comercios históricos malagueños (Ediciones del Genal, 2018) y Comercios malagueños que dejaron huella (Ediciones del Genal, 2019).

Presentaciones

Antonio Herráiz, figura clave en el diseño malagueño, presentará su libro Diseños Contados, y la revista Nervio, editada por Telmodice y realizada por alumnado y profesorado de la Escuela de Arte San Telmo, también se presentará.

Podcasts

El equipo de Telmodice ha elaborado una serie de cuatro podcasts que se emitirán en diversas plataformas de audio durante los días en los que se celebre el festival, y en los que entrevistarán a profesionales del diseño tan destacados como Antonio Herráiz, Isa Ludita, Un Mundo Feliz o Pablo García y Nuria Rodríguez.

La presentación del evento se llevará a cabo el día 9 de mayo en el salón de actos de la Escuela de Arte San Telmo a las 11:00. Los responsables del evento y de las distintas actividades que se llevarán a cabo en la edición 2022 desgranarán el programa, dando comienzo al festival.

