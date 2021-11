El rapero malagueño Foyone reúne a lo mejor de la escena nacional en un Rap Sin Corte 50 histórico

Foyone prometió algo grande para la 50ª edición de su serie Rap Sin Corte, con la que empezó a ganarse un nombre en la escena nacional hace ya una década, pero pocos imaginaban cuán ambiciosa era la apuesta. El MC malagueño ha reunido a una combinación histórica e inédita de artistas para celebrar la efeméride. Si no has visto el vídeo o escuchado todavía la canción, te invitamos a hacer lo propio en el encabezado de esta noticia antes de continuar leyendo, para cumplir los deseos del propio Pedro y que no te sea destripado. Si sigues con la lectura tras este tuit, avisamos de que habrá spoilers.

Importante !!! no hagais spoiler de la movida y mandarnos la cara que se le queda a vuestros colegas cuando lo escuchen 🤫 — EL PRESIDENTE (@FoyoneS) November 11, 2021

El presidente había prometido en El síndrome Anuel, la canción que la que terminó por romper su beef con El Jincho, que llegaría al medio centenar de temas de Rap Sin Corte antes de que acabe el año 2021. Dicho y hecho, en la medianoche del jueves al viernes Foyone lanzó #RapSinCorte L, en el que comienza rapeando en un sofá solo, desde el que anuncía que trae compañía.

El considerado mejor rapero de la historia en lengua hispana, Kase.O, es el primero en soltar sus ocho líneas en una canción monumental de más de ocho minutos y medio en la que participan representantes históricos y pujantes de la escena urbana en España: Ayax, Bejo, Cráneo, Dollar, Easy-S, Elio Toffana, Felinna Vallejo, FernandoCosta, Laúra Bonsai, Moneo, Prok, Ptazeta, Recycled J, Sofia Gabbana, Spoksponha y ToteKing se unen en un junte nunca antes visto, en el que rinden tributo de una manera u otra al hip hop y al propio Foyone.

La producción -como suele ser habitual en los temas del rapero malagueño- corre a cargo de Sceno, que da un giro de 180 grados en el beat hasta en cuatro ocasiones durante el tema. "Este es un regalo mío y de Sceno para ustedes, disfrútenlo", asegura el rapero en la descripción del vídeo en Youtube. No lleva ni 24 horas publicado en la plataforma y ya suma varios centenares de miles de visualizaciones, lo que lo ha convertido en una de las piezas más virales del momento. Un presente de uno de los grandes referentes de la cultura urbana malagueña a los amantes de la escena de toda España.

