El humor inteligente de Faemino y Cansado se suma al cartel de octubre del Teatro Cervantes de Málaga

El humor inteligente, absurdo e irracional de Carlos Arroyo (Faemino) y Javier Pozuelo (Cansado) se suma al cartel del Teatro Cervantes de Málaga en su nueva temporada. El dúo madrileño regresa a sus tablas con su nuevo espectáculo, 17 veces, que se verá el 2 de octubre a las 20:00. Las entradas para la función salen a la venta en todos los canales de los teatros municipales esta tarde a las 18:00 horas.

El dúo de cómicos madrileños regresa a la ciudad con una función donde abandonan cualquier resquicio de cordura, si es que les quedaba, vuelven a hacer lo que les da la gana y buscan lo que siempre encuentran: las risas del respetable. Así lo hicieron las anteriores ocasiones en las que llenaron el Teatro Cervantes.

En mayo de 2019 repusieron en su escenario ¡Quien tuvo retuvo!, que ya habían presentado en 2016 en el ciclo Hümoradas, y en 2014 deslumbraron con ¡Como en casa ni hablar!. En su nueva cita con el espectáculo 17 veces la fórmula es también imbatible: "humor paródico, absurdo y lógico al mismo tiempo", como recuerda la crítica, a cargo de un dúo dueño de una "mirada propia y dislocada sobre la realidad".

Sinopsis

Según la tradición Kaon Lin de la bimilineraria cultura china, el dios Kuan Lon, la única deidad que vive en una cantimplora, permite a un ser humano gozar de clarividencia 14 veces en una vida. Faemino y Cansado se pasan por el forro la tradición Kaon Lin de la bimilenaria cultura china, como otras muchas, y sostienen que catorce son pocas y que ellos ya van por diecisiete.

Este nuevo espectáculo es, sin duda, el más rupturista de su trayectoria. Abandonan la sensatez que siempre los ha acompañado en su carrera y se lanzan sin paracaídas a una piscina medio llena, como diría un optimista. Galopan por fin sobre un caballo desbocado y se despojan de cualquier pátina de cordura.

Lo que queda de manifiesto en 17 veces es que Faemino y Cansado siempre hacen lo que les da la gana y ahora, por su edad, con más motivo. "Esperamos que se rían, que es lo que buscan con ahínco", señalan desde el Teatro Cervantes.

El periodista Marcos Ordóñez señala en el suplemento Babelia de El País que Faemino y Cansado "siguen siendo los reyes incontestables del humor español (…) Siempre llenan los teatros. Qué digo llenan: abarrotan. ¿Por qué? Porque son únicos. Porque no hablan de políticos ni de suegras ni de que anoche no se me levantó. Porque no se visten de ama de casa. Porque aplican arquitectura y energía a una mirada propia y dislocada sobre la realidad (…) Son dos, son legión, son leyenda. Píllenlos a la que vean su cartel”.

