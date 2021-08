Rosario Flores: "Mi madre siempre me dijo que llevara mi verdad y eso intento hacer"

Rosario Flores (Madrid,1963) está más pletórica y joven que nunca. En su último disco, que salió el pasado mes de abril, ofrece una recarga de energía a todo el que lo escucha, ya que repasa todo tipo de géneros musicales en cada uno de sus temas.

El sábado aterrizará en Málaga para cantar en el Auditorio Cortijo de Torres dentro del ciclo 'Siente Málaga' organizado para llenar el vacío que causa esta 'no feria' a todos los malagueños. Aún quedan entradas y las puedes comprar aquí.

¿Cómo va la pandemia? ¿Cómo está?

Hay que reconocer que ha sido un año muy difícil para todos, hay gente que lo ha pasado muy mal y en nuestro gremio todavía están las cosas muy paradas, pero yo sigo confiando en que esto se acabe pronto y volvamos a los conciertos como antes de la pandemia.

Yo la veo estupenda. 57 años y se mueve usted encima de las tablas como una niña de 20. Dicen que el tiempo pasa igual para todos, pero creo que con usted hay trampa. ¿Cómo nunca pierde la energía y ese duende?

(Risas) ¡Pues muchas gracias!, yo creo que lo llevo en la sangre que me corre por las venas.

Allá por donde va lleva la memoria de sus padres y su hermano. La veo muy conectada con ellos. Usted además es muy creyente. ¿Se siente muy protegida por ellos?

Sí. Por supuesto que me siento muy protegida por ellos, los tengo muy presentes y estoy todo el día pidiéndoles cosas. (Risas)

¿Le dio su madre algún consejo en el mundo de la música que aún se siga aplicando y que sea clave?

Mi madre siempre me aconsejó que fuera yo, que fuera auténtica y llevara mi verdad por delante siempre, y eso es lo que intento hacer.

En abril saltaba la noticia de que habrá un documental de Movistar dedicado a su madre. ¿Se sabe algo de su estreno?

¡Sí!, estamos muy contentas, se presenta ahora a final de mes en el festival de Vitoria y tenemos mucha ilusión en este proyecto.

¿Qué sería de Rosario Flores sin música?

Directamente no sería Rosario Flores.

¿Cómo definiría el arte?

El arte para mí es una emoción que te inunda por dentro y tienes que expresar de la manera que sea.

¿Aprende mucho de los pequeños de La Voz Kids en cada edición? ¿Le dan lecciones vitales?

Aprendo muchísimo. Ellos son puros y lo llevan todo con mucha más verdad que los adultos, me encanta trabajar con ellos, me llenan de amor siempre.

Siempre ha dicho que tiene la suerte de ser una mujer libre. Pese a ello, muchos hablan de que en todos los géneros ha habido machismo y gitanofobia. ¿Alguna vez, incluso en sus principios, lo ha percibido así?

Yo personalmente no lo he vivido, mis padres eran muy libres y así nos educaron a los tres, pero claro que lo veo a mi alrededor, por desgracia, todavía existe.

Viene a Málaga el 21 de agosto para llenarnos un poco el corazón ante el vacío de feria que tenemos. ¿Ha sido usted muy feriante? ¿O era más asidua a otras festividades?

Tengo muchas ganas de actuar en Málaga. La verdad es que no he sido especialmente feriante y cuando me subo al escenario en este tipo de festivales suelo ir a cantar, pero por supuesto me encanta la música en directo y yo también acudo a muchos conciertos.

¿Qué se va a encontrar el malagueño que vaya a ver su show? ¿Va a bailar con el trasero pegado a la silla?

Por supuestísimo que van a bailar. Llevo un espectáculo nuevo lleno de energía con dos bailaores que quitan to' el sentido. De verdad, a la gente que lea esta entrevista les digo que no se lo pierdan por nada en el mundo.

¿Tiene algún recuerdo bonito en la provincia de Málaga?

Tengo muchísimos recuerdos. De hecho, pasé toda mi juventud en Marbella. Málaga para mí tiene muchos recuerdos bonitos de cuando estábamos todos juntos.

¿Le gustan las redes sociales?

Creo que son una buena herramienta para poder llegar a todo el mundo y yo las uso, pero tengo que reconocer que me gustan más las relaciones personales que las virtuales.

Todos los días tenemos debates, muchos de ellos absurdos, en redes sociales ¿Cree que en el mundo digital últimamente se dice todo y no se dice ná’?

¡Pues sí! No puedo estar más de acuerdo contigo. Últimamente se dice todo y no se dice absolutamente na'.

¿Es usted feliz ahora mismo?

Sí, soy muy feliz y le estoy muy agradecida a la vida por todo lo que me da.

