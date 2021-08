Decálogo y alternativas para construirte tu propia y personal Feria de Málaga

Una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es una Feria de Málaga. Por eso, que este 2021 suframos de nuevo la pérdida de esta semana de fiesta es algo que, salvo a los vecinos del casco histórico, entristece al más pintado. Por segundo año consecutivo, la Covid nos deja huérfanos de una Feria de Málaga donde el centro se complementa con el Real: día, ducha rápida y noche.

De nuevo, nos quedamos sin ver pandas de verdiales por calle Larios, sin música en directo en la plaza de la Flores, sin tómbolas ni carricoches, sin que nos hagan una cobra delante de nuestros amigos y sin ser testigos de la pelea de una joven pareja en un portal: ella, muy seria, con la vista fija en el suelo; y él, beodo, tratando de convencerla de que no, que no le ha metido el boquino a su prima.

La Feria de Málaga tiene muchas cosas que no funcionan, pero este no es el momento de hablar mal de los que no están, sino de pensar en todo lo bueno que tiene. También sería un tiempo muerto estupendo para trabajar con el fin de eliminar los elementos que le restan atractivo, o para cambiarlos, para que sea una semana que acoja a cualquiera y no deje fuera a nadie.

Mientras llega esa reflexión que, nos tememos, nunca va a llegar, podemos suplir la no-feria con un listado de actividades que esta festividad reitera año tras año; sucedáneos para celebrar a nuestra manera la segunda 'feria-que-no-fue'.

Planes, actividades y opciones para construirnos un fin de semana de duelo con el que rendir tributo al recuerdo de esa legendaria Feria de Málaga que todos tenemos en nuestra mente y en la que nos lo pasamos mejor que nunca.

Ponerte contentillo con La Ina en alguna cata

De fino, pajarete o clarete, lo que sea. Sabemos que acudir a una cata de vinos o gastronómica de donde salir alegres con la excusa de que estás haciendo algo cultural no es lo mismo que beberte un litro de rebujito con Seven Up en un vaso de plástico bajo un sol inmisericorde en mitad de la plaza de la Constitución. Y quien dice un litro de rebujito dice decalitros de esa agua de fregar llamado Cartojal. Porque, seamos claros: el alcohol juega un papel muy importante en el éxito de la Feria de Málaga. Negarlo no tiene sentido como no tiene sentido negar que lo que te atrajo de tu pareja en un primer momento fue su guapura.

Spain Food Sherpas es una empresa que organiza catas de vinos y gastronómicas en la ciudad Spain Food Sherpas

Y para suplir esta carencia etílica acudir a algunas coctelerías de Málaga o a una cata vinícola no es mal plan. En la capital hay varias empresas, como Spain Food Sherpas Tours, Food Lover Tour o We Love Málaga que organizan este tipo de eventos donde, además de ponernos hasta arriba de caldos, disfrutaremos de un buen picoteo con tapas típicas de la gastronomía local.

Además, en estos eventos es fácil conocer a nuevas personas con las que, quién sabe, pasar un rato más que agradable. Porque hacerte amigo del alma de un desconocido en tres segundos y durante una tarde es algo tipiquísimo de la Feria de Málaga.

Échate un ligue

Eso, y cómo no, pillarte un rollete. La capital malagueña es una ciudad fantástica para enamorarse y son incontables las parejas que han surgido de la Feria de Málaga. La duración de las mismas…, bueno, eso es harina de otro costal.

Pillar cacho hoy en día se puede hacer, como el resto de actividades humanas y gracias a las nuevas tecnologías, desde el sofá. Pero lo suyo es que recuperemos un poco el espíritu presencial, sobre todo en actividades como las amatorias, donde no tienen sentido de otro modo. Para ello, dejemos aparcado Tinder y exploremos otras posibilidades que nos ofrecen encuentros más cercanos.

Páginas web como Uolala permiten a los solteros (y a los que dicen estar solteros) conocer a gente nueva, encontrar y organizar eventos y crear grupos de amigos para salir, entrar, el rollo de siempre. Además, recopila numerosos encuentros de diversas fuentes.

De igual forma, el portal Amigos Málaga ofrece exactamente eso: una red social malagueña para conocer a personas participando en grupos y actividades.

Pero si no tienes tiempo que perder pelando la pava y crees que en un minuto de conversación ya sabrás si la persona que tienes enfrente es compatible contigo, lo tuyo con las speed dating o citas rápidas. En Bedazzling Events y en Minutos dating dispondrás de encuentros de cinco minutos con grupos reducidos de hasta 16 personas. Sólo hay que estar atento a su calendario de encuentros en la ciudad.

Buscar un sitio íntimo para pasear con tu ligue

Y si la cosa funciona, ¿hay algo más Feria de Málaga que buscar un sitio tranquilo e íntimo con tu rollo? Y qué mejor para encandilar a tu ligue que subir al mirador de Gibralfaro. Íntimo, íntimo, no es, porque cada día suben a disfrutar de las vistas cientos de turistas y vecinos. Pero es que no es para menos: el esfuerzo merece realmente la pena cuando al ascender te topas con un paisaje que no te corta la respiración, porque sin aliento ya llegas.

El mirador de Gibralfaro ofrece unas vistas de la ciudad impresionantes perfectas para encandilar a un ligue F.M.R.

Descubrir la ciudad desde ese mirador es una experiencia inolvidable: desde esta atalaya se contempla una de las imágenes más tradicionales de la capital malaguita, con la plaza de toros de la Malagueta, el Ayuntamiento, el puerto y el Paseo del Parque en primer plano.

Un ascenso agradable que nos conduce a un lugar que poder señalar en el futuro como el sitio donde comenzó esa relación tan bonita que duró tan poco.

Deambular sin rumbo en la noche del centro

Pasear sin rumbo durante la noche, recorriendo las calles de la ‘almendra’ del casco histórico de Málaga, es otra cosa que se suele hacer durante su feria. En un año normal, esto se traduciría como pasear cual zombi borracho tras perder a nuestros amigos después de salir del decimoquinto local que nos cierran, pero en este 2021 significa aprovechar la noche capitalina de un modo más civilizado.

Porque andorrear por el paseo marítimo, por el Muelle Uno, alrededor de la catedral, por calle Granada y subir hacia la plaza de la Merced supone una senda con la que descubrir la ciudad de otra manera. El paseo ya merece la pena con tan sólo ver iluminado el cubo del Centro Pompidou de Málaga.

El cubo del Pompidou durante la noche es espectacular F.M.R.

Cogidos de la mano, tras bajar del mirador de Gibralfaro, este paseo será un bonito recuerdo que se manchará de forma ineluctable durante la futura ruptura.

Ah, y no olvidemos que si vamos a deambular por el centro de Málaga, no hace falta que vayamos gritando, sino que es recomendable hacerlo en silencio. Los vecinos lo agradecerán enormemente.

Ir sin camiseta

Pero sólo por alguna playa de Málaga. Porque recuerda, sea feria o no, por las vías urbanas no se puede ir descamisado. Una prohibición que, como bien saben aquellos que han acudido alguna vez en su vida a la feria del centro y han terminado pringados de sudor de espalda ajena, es más bien laxa.

Por ello, si eres de los que gustan ir con el pecho al aire, lo suyo es que acudas a alguna de las calas de las que dispone Málaga capital y des libertad a ese cuerpo que Dios en su sabiduría te ha dado para que se tueste bajo el sol.

Vístete de flamenca o de corto

O de corta o de flamenco, lo que prefieras, según cómo te sientas ese día. En lugar de ir descamisado, te vistes, te pones tus complementos y te lanzas a la calle a montarte algunos de estos planes que te estamos desgranando. Puede que te miren al pasar, pero, hey, lo que se van a comer los gusanos, que lo disfruten los cristianos. Y nada mejor que fardar de un modelito único: esto no es como comprar en Zara o en Desigual que hace que todo el mundo vaya vestido con la misma ropa.

Los vestidos de flamenca de El Rocío no pueden faltar en cualquier feria que se precie elrocio.es

Para ponerte al día en moda flamenca Málaga cuenta con numerosos establecimientos especializados. Gitanas, por ejemplo, ofrece trajes de flamenca de señora y de niña con su propio estilo, mientras que, entre los clásicos, Viva la Feria y El Rocío son los más famosos. No por nada la marca de El Rocío es un referente con más de 40 años que avalan su trayectoria en trajes de flamenca.

Otra tienda a la que acudir es Dos lunas, donde encontraremos peinas, pendientes, mantones, broches, flores y abanicos, junto con un amplio surtido de vestidos de flamenca con precios accesibles para cualquier bolsillo.

Pero si no quieres gastarte mucho dinero, en alguna de las numerosas tiendas de recuerdos del centro podrás adquirir por cuatro perras un disfraz de flamenca cutre que se te romperá a los cinco minutos, pero que para hacer la gracia no está mal.

Escucha música en directo

En la Feria de Málaga, la música en directo es uno de los elementos que no deben faltar. Nada mejor que una bachata sandunguera para mover el esqueleto y sudar el calimocho.

Actualmente, la Covid complica esto de la música en vivo pero hay bares y locales que tratan de apostar por ella para dar un plus a sus parroquianos. Así, el incombustible ZZPub mantiene este espíritu desde 1991 (y aunque es cierto que todavía no ha podido recuperarla a pesar de su reciente reapertura, sus responsables prometen que pronto volverán a ofrecer espectáculos en directo) y en el restaurante El Jardín se entremezcla el flamenco con el tango. De hecho, si quieres aprender el más sensual de los bailes, aquí es donde tienes que acudir.

Por su parte, la ciudad, para suplir la falta de feria, se llenará de actividades musicales gracias a dos iniciativas que arrancan este sábado 14 de agosto: 'Siente Málaga con sus artistas' y 'Vive Málaga'.

Con el primero de estos planes, Málaga acogerá más de 70 espectáculos y cerca de mil músicos participarán en un festival que se extenderá hasta noviembre a lo largo de una veintena de escenarios diferentes.

La música en directo es un ‘must have’ de la feria malagueña ZZPub

Entre ellas destacan, en el auditorio municipal, las actuaciones gratuitas de Diana Navarro, Aurora Guirado, el Dúo Dinámico, Morta, Café Quijano, Justo, Efecto Mariposa y Danza Invisible, Señor Mirinda, David de María y Manolo Sarria. Pero no son las únicas ya que el recinto Eduardo Ocón acogerá un Certamen de Canción Española y el Festival de Escuelas de Baile de Flamenco.

En cuanto a la segunda iniciativa, 'Vive Málaga', este es un plan diseñado por Cervezas San Miguel, el Ayuntamiento y la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS) para la última quincena del presente mes de agosto y al que se suman actividades gastronómicas.

En el apartado musical cuenta con la visita de dos grandes cantantes que actuarán en el auditorio municipal Cortijo de Torres: Miguel Ríos, el 19 de agosto, y Rosario Flores, el 21 de agosto. Además, 'Vive Málaga' ofrecerá música en vivo (bajo reserva) en la terraza del Hotel AC Málaga Palacio: Carlos Bravo, Macai, María Cortés, Señor Mirinda, entre otros artistas acudirán a la azotea del establecimiento hotelero.

Baila con una panda de verdiales

Aunque sea en la seguridad de tu casa. Porque otro elemento típico de la Feria de Málaga son las pandas de verdiales. Para el que no lo sepa, los verdiales son una manifestación de la cultura popular malagueña, de la que es difícil establecer su origen, aunque se cree que es una expresión artística de cante, toque y baile anterior al propio flamenco, con raíces prerromanas.

Maravillarse con una panda de verdiales en calle Larios durante la feria, con sus bailes, sus sonidos y sus colores es una gran experiencia que este año tampoco podremos vivir. Pero hay esperanza ya que gracias al mencionado proyecto 'Siente Málaga con sus artistas', la Federación de Verdiales ha programado 18 días de fiestas, distribuidos en los viernes y sábados de septiembre y octubre, gracias a los cuales 15 de estas pandas actuarán para todos aquellos que quieran verlos.

Ver la actuación de una panda de verdiales es una experiencia hipnótica verdialesdemalaga.es

Para no ir de nuevas y diferenciar la gran variedad de estilos de los diferentes grupos, lo mejor es entrar en la web de Verdiales de Málaga donde, además de información y datos sobre este arte ancestral, encontramos actualizaciones constantes de eventos y actuaciones.

Antes se podía visitar el Museo de los Verdiales Los Romanes en La Viñuela, pero hoy por hoy está, ay, cerrado permanentemente.

Échate un bingo como el que se echa una tómbola

Quedarnos sin feria nos roba, como ves, muchos momentos: este 2021 tampoco nos subiremos a los cacharritos del Real (por mucho que digamos ‘esta noche, carricoche’) y de nuevo nos vamos a quedar sin golpear, de frente y con toda la intención, el coche de choque de nuestra cuñada. Esta falta de festejos y fiestas populares supone un momento durísimo para las familias que viven de las ferias y que montan sus tinglados para repartir premios y suerte.

La entrada del Real se queda un año más sin iluminar F.M.R.

Este es el caso de las tómbolas, las cuales tienen mucho éxito: incluso hay quienes acuden al Real año tras año tan sólo por echar unos boletos para ver qué marranada les toca. Pero este verano, ay, no será, por lo que, como sucedáneo, podemos ir a algún bingo en la ciudad.

En Málaga capital hay unos cuantos bingos, pero uno de los más famosos es el del hotel Don Curro. En pleno centro de Málaga, en la calle Sancha de Lara, cuenta la leyenda que este bingo era muy frecuentado por Chiquito de la Calzada junto con su inseparable Pepita. Con una sala para 300 personas, está dotado de alta tecnología con monitores en cada mesa para informar en tiempo real de los diferentes premios y bolas extraídas.

La entrada del Real se queda un año más sin iluminar F.M.R.

Además de a esta sala de juegos, podemos acudir al Bingo América, situado desde hace décadas en el número 4 de la Explanada de la Estación, o la Sala Cayri, en el número 63 de la calle Martínez Maldonado.

Sabemos que hay políticos que no gustan de las salas de juego, pero un bingo con amigos que no se olviden el DNI en casa puede ser una diversión inocente como otra cualquiera que nos conecta con un pasado, cuanto menos, más sencillo.

Cómete un campero con los ojos desencajados

Y para finalizar, tras un largo día de diversión emulando las claves del éxito de la Feria de Málaga, ¿qué mejor que meternos entre pecho y espalda un campero grande como una rueda de tractor?

Para ello, nuestra compañera Alba Rosado se ha documentado profusamente para reseñar los mejores locales de Málaga para disfrutar de este manjar malaguita. Porque un buen campero te da la vida.

O, a la sazón, una buena y cargada papa asada: de hecho, una papa asada es el placer gastronómico perfecto para limpiarte por dentro tras una borrachera de campeonato. Mano de santo, oiga.

Y hasta aquí: estos son algunos de los imprescindibles actos que debemos llevar a cabo para cumplir con el decálogo de la Feria de Málaga. Pero sabemos que nos dejamos muchos atrás, principalmente porque son del todo indeseables, como orinar en la calle, vomitar en un portal, las niñas con las bragas en la mano, el espíritu de la Feria de Málaga…; y ojalá que se queden en el tintero del pasado y la ignominia, cuando esta fiesta de fiestas de la Costa del Sol regrese tras el fin de la pandemia.

Sigue los temas que te interesan