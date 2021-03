Rosario Flores se despide de Quique San Francisco: "Mi ángel de los ojos brillantes. Siempre vivirás en mí"

Rosario Flores (57 años) era incapaz de emitir ninguna declaración ni enfrentarse a la muerte de Enrique San Francisco este lunes, 1 de marzo. Ese mismo día el entorno de la cantante desvelaba a este medio que se encontraba "muy afectada" y no se pronunciaría públicamente hasta recuperarse. Han tenido que pasar dos días para que la artista, que vivió un intenso amor de juventud con el actor, rompa su silencio.

La hija de La Faraona ha dedicado unas emotivas palabras al que fue su primer gran amor, unas líneas a modo de carta que demuestran el fuerte vínculo que aún existía entre ellos: "Se me ha ido mi compañero, Mi maestro, mi amor. Llevo tu esencia en mi corazón, contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida, nunca te olvidaré, Mi Genio inigualable. Crecí a tu lado y me llenaste de sabiduría y Felicidad. Contigo aprendí de la belleza verdadera de la facilidad de saborear la vida sin descansos sin normas. Tú siempre dando amor a cambio de nada. Mi ángel de los ojos brillantes. Siempre vivirás en mí".

Además de estas bellas palabras, Rosario Flores comparte una fotografía de ambos juntos y riéndose, y añade una canción que suena en la publicación. Se trata de Lección de Amistad, una composición cantada por ella misma. El fragmento concreto que escoge es muy significativo: "Siempre he visto en ti aquel niño que jugando al amor olvidó su destino", reza el trozo de canción seleccionado por Rosario.

Enrique San Francisco y Rosario Flores mantuvieron una relación amorosa que duró cuatro años y que protagonizó portadas de las revistas del corazón. "Nos quisimos mucho, ha sido uno de los hombres que mejor me ha tratado, me formó como mujer", expresó ella en una entrevista reciente.

Su historia de amor

El fallecido actor solo tuvo cuatro parejas importantes; entre ellas, su última novia, Tatiana, con la que llevaba 19 años. Pero si hay también un amor que quedó guardado en un rincón especial de su corazón ese fue el de la cantante Rosario Flores.

"Ha sido la relación más importante y más duradera que he tenido", le confesaba San Francisco a Bertín Osborne (66) en Mi casa es la tuya. De hecho, llegaron a vivir juntos y a convertirse en una de las parejas más aclamadas del mundo del espectáculo.

"Nos presentamos junto al carnet de conducir y por poco nos matamos. Ella suspendió y yo aprobé", contaba sobre el momento en el que ambos se conocieron. "Los primeros dos años fueron maravillosos", declaró sin poder evitar esbozar una sonrisa pícara.

Enrique San Francisco y Rosario Flores vivieron juntos durante su romance.

Pero en aquella época Quique no tenía la aprobación de sus suegros pese a que hablaba mucho con ellos. La Faraona y El Pescaílla pensaban que el intérprete no era la mejor opción para su hija debido a sus adicciones. Sin embargo, el amor entre ellos pudo resistir a todo durante un largo tiempo ya que el actor fue el primer gran amor de Rosario: "Mi hermano le decía que no me iba a gustar, pero cortejó y al final me enamoró", desveló en una entrevista la hija de Lola Flores. La artista también confesó que vivió una de las épocas más complicadas de Enrique en su relación con las drogas, una de las razones por las que rompieron su relación.

"Ella empezó con una persona (él) y terminó con otra (la droga). Por eso un día le dije que tenía que dejarme que yo ya no era un hombre, era una piltrafa"

"Ella batió el récord. Todas las mujeres con las que he estado me quieren mucho, pero sólo me llaman para insultarme", admitió Quique con humor. Pese a haber pasado del cielo al infierno juntos, el actor aseguraba que seguía manteniendo una buena amistad con Rosario y seguían viéndose: "La quiero un huevazo, como ella a mí, y la veo todos los Fin de Año".

