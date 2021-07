El responsable de la música del famoso Fortnite visitará Málaga en septiembre

El Movie Score Málaga (Mosma), festival internacional de música del audiovisual, contará en su nueva edición con dos invitados de lujo. El primero es Anthony Willis, responsable de la música del famoso juego Fortnite y autor de la banda sonora de Una joven prometedora, ganadora del Oscar a mejor guion original el año pasado. El oscarizado Gustavo Santaolalla también se dejará ver por la ciudad.

"Confiamos en que para la fecha del Mosma viviremos una situación mucho más favorable. Partimos de un aforo del 50%. Confiamos en que se pueda ampliar más de esto", ha respondido Juan Antonio Vigar, gerente de Málaga Procultura, a una pregunta sobre los cambios en el número de asistentes de los conciertos, que se ajustarán a las condiciones sanitarias del momento.

El coordinador artístico de Mosma, David Doncel, ha destacado al inicio de su intervención que fueron los primeros el año pasado en el mundo en hacer un festival de música de cine. "Se recordó a Morricone tras su pérdida y se rindió homenaje a un compositor vivo, Antón García Abril, que meses después desapareció por el Covid", ha recordado.

Presentación de Mosma.

La sexta edición de Movie Score Málaga se celebrará del 9 al 12 de septiembre con cuatro conciertos dedicados a la música del audiovisual. "Ese sentido apesadumbrado de la edición pasada se cambiará. Este año ha sido un año de esperanza, positividad y de valorar nuestro espíritu", ha explicado Doncel sobre el primer concierto en el que se interpretarán bandas sonoras donde el ser humano logra vencer a la adversidad.

El programa comenzará el 9 de septiembre en el Teatro Cervantes, a las 20:00, con un concierto titulado Mística y épica en el cine. Arturo Díez Boscovich dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Málaga, que junto al Coro Ziryab interpretará bandas sonoras de películas como John Williams (El patriota, La lista de Schidler); Ennio Morricone (La misión); Jerry Goldsmith (Rudy, Mulan); Hans Zimmer (Gladiator); y James Horner (Braveheart), entre otros.

Historias de mujeres

El viernes 10, en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina tendrá lugar la Movie Score Málaga Assemblé Orchestra dirigida por Isabel Rubio en un concierto dedicado a las Historias de mujeres. En él, podremos disfrutar de las bandas sonoras de Una joven prometedora; Sama de Nainita Desai; el fenómeno Gambito de dama de Carlos Rafael Rivera, que tantos adeptos al ajedrez ha sumado; y Sangre de la malagueña Paloma Peñarrubia.

Una imagen de 'Gambito de dama'.

Al día siguiente, el Teatro Cervantes acogerá un concierto con la música de los videojuegos como protagonista. Estará a cargo de la Movie Score Málaga Assemblé Orchestra dirigida por Joan Martorell. El público podrá escuchar piezas míticas 'reimaginadas' por los directores y compositores Sergio de la Puente, Javier Bayón, Carlos Martín Jara, Dani Trujillo, los hermanos Ferrando, Luc Suárez y Óscar Senén.

El espectáculo contará además con el estreno mundial de versiones de The Season of the Warlock (Carlos Marín Jara); Reventure (Daniel Parejo); Call of the Sea (Eduardo de la Iglesia); Blasphemous (Carlos Viola); Knack II y Fornite (Anthony Willis).

Artista oscarizado

El concierto Mosma Maestros será la gran clausura de esta edición el domingo 12 en el Teatro Cervantes en una velada dedicada a la música de Gustavo Santaolalla, que recibirá el Premio Mosma Maestro 2021. Dos Oscars, dos Baftas, un Globo de Oro y 19 Grammys son solo los más importantes galardones del multiinstrumentista.

Gustavo Santaolalla.

El líder de Bajofondo, autor, productor y compositor es uno de los más prolíficos y reconocidos músicos argentinos a nivel mundial y que ha producido e impulsado las carreras de Café Tacuba, Molotov, Juanes y Julieta Venegas. Santaolalla es productor ejecutivo de Rompan todo, una serie documental de Netflix sobre la historia del rock en español.

En este concierto, con la Orquesta Sinfónica de Málaga dirigida por Arturo Díez Boscovich y con Juan Luqui (guitarra eléctrica), Santaolalla hará un repaso por toda su carrera, con un selección de sus canciones arregladas para orquesta sinfónica y algunas de sus bandas sonoras. Además, realizará en primicia mundial el estreno de algunas piezas musicales de la banda sonora del videojuego The Last of Us y su continuación The Last of Us II.

El repertorio incluye Suite Iñarritu (Amores perros + Biutiful); la suite Secreto en la montaña, la banda sonora de El libro de la vida; la banda sonora de Diarios de motocicleta; la suite The Last of Us I y II y algunas canciones como The Journey, Ando rodando, Te quiero te espero, No sé qué tienen mis penas y Pa'bailar de Bajofondo.

