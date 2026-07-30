Tragedia en Benalmádena: mueren dos menores de 10 y 15 años en el incendio de una vivienda en Arroyo de la Miel

Imagen del edificio afectado por el incendio ocurrido en Benalmádena y en el que han fallecido dos menores. Ayuntamiento de Benalmádena

Las claves

Las claves Generado con IA Dos menores de 10 y 15 años han fallecido en un incendio en una vivienda de Arroyo de la Miel, Benalmádena. El incendio se declaró sobre las 5:40 de la madrugada y obligó al desalojo de dos plantas del edificio. La madre de los menores resultó herida grave y un bombero y varios agentes necesitaron atención médica por inhalación de humo. El Ayuntamiento de Benalmádena ha guardado un minuto de silencio y ha aplazado el pleno municipal en señal de duelo.

Grave suceso en Benalmádena. Dos menores de 10 y 15 años han muerto en la madrugada de este jueves en el incendio de una vivienda registrado en Arroyo de la Miel, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados, el aviso se recibió a las 5.40 horas, cuando varios testigos alertaron al Teléfono de Emergencias 1-1-2 de que se había declarado un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas.

Tras recibir las llamadas, el centro coordinador movilizó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a efectivos de los parques de Bomberos de Benalmádena, Mijas y Fuengirola, así como a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Imagen de los bomberos en su intervención en el incendio de Arroyo de la Miel. Ayuntamiento de Benalmádena

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de los dos menores, de 10 y 15 años, mientras que la madre de ambos fue atendida y evacuada con heridas de carácter grave.

Los hechos han ocurrido en el interior de un edificio de la calle Ónix, donde cuatro viviendas se vieron afectadas por las llamas y fue necesario el desalojo de dos plantas del inmueble, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.



A su llegada, los equipos de rescate se encontraron las llamas muy avanzadas e intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque lamentablemente confirmaron el fallecimiento de los dos menores.



Uno de los bomberos que ha participado en el dispositivo ha resultado herido y varios agentes de Policía y bomberos han necesitado atención sanitaria por inhalación de humo.

Minuto de silencio

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Benalmádena. Ayuntamiento de Benalmádena

Ante el grave suceso, la Corporación municipal ha guardado un minuto de silencio en memoria de los dos menores fallecidos antes del inicio de la sesión plenaria ordinaria prevista para este jueves. En el mismo, todos los grupos políticos han mostrado su respeto y solidaridad con las víctimas, sus familiares y las personas afectadas.

Asimismo, por acuerdo unánime de todos los grupos municipales, el Pleno ordinario ha quedado aplazado hasta el próximo 5 de agosto.