Benalmádena conecta el talento rural con el entorno urbano en la jornada 'Conoce mi pueblo'

Los participantes en la jornada Conoce mi pueblo en Benalmádena. EE

Las claves

Las claves Generado con IA Benalmádena ha acogido la jornada 'Conoce mi pueblo', impulsada por la Diputación de Málaga para conectar talento rural y urbano. El alcalde presentó inversiones en vivienda, abastecimiento de agua y planes de sostenibilidad turística y revitalización de Puerto Marina. Se anunciaron nuevas medidas de movilidad y ayudas pioneras para comerciantes locales, destacando el potencial turístico del municipio. La jornada incluyó proyectos innovadores y sostenibles, como CantoGusto y PURE Fire Protect, y finalizó con un espacio de networking.

El Ayuntamiento de Benalmádena ha acogido la jornada 'Conoce mi pueblo', una iniciativa de la alianza A.I.R.E. impulsada por la Diputación de Málaga. El encuentro nace para conectar el talento de los entornos rurales con el ámbito urbano y revitalizar la provincia.

"Tenemos el firme compromiso de conectar lo urbano con lo rural y generar nuevas oportunidades que nos ayuden a vertebrar aún más el territorio y a detectar iniciativas con impacto social y Benalmádena es un municipio tractor del talento de los pueblos", destacó Antonia Ledesma, diputada de Innovación Social y Despoblamiento.

El alcalde, Juan Antonio Lara, presentó el modelo de ciudad repasando las inversiones en vivienda, abastecimiento de agua y patrimonio. Además, se detallaron los planes de sostenibilidad turística y las actuaciones dirigidas a revitalizar la zona de Puerto Marina.

En materia comercial, el regidor expuso nuevas medidas de movilidad y ayudas pioneras dirigidas a los comerciantes locales. También se proyectó el potencial turístico del municipio mediante empresas consolidadas como el Castillo de Colomares, Los Mellizos y Sea Life.

La innovación y el desarrollo sostenible protagonizaron el bloque de futuro gracias a A.I.R.E., con proyectos como el restaurante gastro-musical verde CantoGusto y la tecnología de PURE Fire Protect. La jornada concluyó con un espacio de networking en La Fonda.