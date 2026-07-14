El nuevo Tívoli World avanza: el gran proyecto con hoteles y centro comercial en la Costa del Sol entra en fase ambiental

Las claves

Las claves Generado con IA El proyecto para transformar el histórico Tívoli World en Benalmádena avanza con la remisión del avance urbanístico a la Junta de Andalucía para evaluación ambiental. El plan contempla la reapertura prioritaria del parque de atracciones, además de la construcción de dos hoteles y un gran centro comercial y de ocio. La Junta de Andalucía tiene tres meses para emitir el informe ambiental estratégico, paso esencial para continuar la tramitación urbanística. El acuerdo incluye la posibilidad de reincorporar a los antiguos trabajadores del parque, cerrado desde 2020, en el nuevo proyecto.

La transformación del histórico Tívoli World y su reapertura como nuevo complejo comercial y parque de atracciones continúa avanzando.

El Ayuntamiento de Benalmádena acaba de dar un nuevo paso administrativo clave para desbloquear la operación impulsada por el grupo inmobiliario Tremón al remitir a la Junta de Andalucía el Avance para la Actuación de Transformación Urbanística (ATU). Un trámite que permite iniciar la evaluación ambiental necesaria para continuar con el desarrollo del proyecto.

El movimiento supone uno de los hitos más relevantes desde el acuerdo alcanzado entre el Consistorio y la propiedad de los terrenos para impulsar la recuperación de un espacio considerado uno de los grandes símbolos turísticos de la Costa del Sol.

El documento enviado a la Administración autonómica recoge la reordenación urbanística prevista para el ámbito de Tívoli, que contempla no solo la reapertura del parque de atracciones, sino una actuación de mayor escala con nuevos usos turísticos y comerciales.

El proyecto incluye la ampliación de la superficie destinada al parque de atracciones, la construcción de dos hoteles y un gran centro comercial y de ocio.

TIVOLI BENALMÁDENA Ayuntamiento de Benalmádena

Tres meses para el informe ambiental

Antes de su envío a la Junta de Andalucía, el avance urbanístico fue analizado por los servicios técnicos y jurídicos municipales, que emitieron un informe favorable tras revisar la documentación presentada por Tremón.

A partir de ahora comienza una nueva fase administrativa. La Junta cuenta con un plazo de tres meses para emitir el informe ambiental estratégico, un paso imprescindible para poder continuar con la tramitación urbanística.

Una vez superado este trámite, la propiedad deberá elaborar el Instrumento de Ordenación Urbanística Detallada, que se materializará mediante un Plan de Reforma Interior (PRI).

Ese documento tendrá que ser presentado al Ayuntamiento para su aprobación inicial por parte del Pleno municipal. Posteriormente se abrirá un periodo de información pública durante un mes antes de avanzar hacia su aprobación definitiva.

Tras la aprobación definitiva del PRI llegará la fase de parcelación y urbanización y, posteriormente, la presentación del proyecto de ejecución del nuevo parque de atracciones y las zonas comerciales y hoteleras. Será entonces cuando pueda solicitarse la licencia de obras necesaria para iniciar la construcción.

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha destacado que este nuevo paso permite avanzar en un proyecto que, según ha señalado, había quedado bloqueado durante el anterior mandato.

"Uno de los primeros pasos que dimos al llegar al Gobierno municipal fue tomar las riendas de un tema crucial para Benalmádena, que había quedado en punto muerto", ha señalado el regidor.

Lara ha defendido que el acuerdo alcanzado con la propiedad permitirá "recuperar un símbolo de Benalmádena y de toda la Costa del Sol" y reforzar el atractivo turístico del municipio, además de generar actividad económica y empleo.

El alcalde ha reconocido, no obstante, que se trata de una actuación "larga y compleja" debido a la dimensión urbanística del proyecto, aunque ha asegurado que la tramitación "avanza conforme a los plazos previstos".

La reapertura de Tívoli será prioritaria

Uno de los puntos clave incluidos en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y Tremón es que la recuperación del parque de atracciones tendrá carácter prioritario.

Según lo acordado, la reapertura de Tívoli deberá producirse antes o al mismo tiempo que la apertura del centro comercial y los hoteles, pero nunca después.

Además, el acuerdo contempla la posibilidad de incorporación al nuevo proyecto de los antiguos trabajadores del parque, cerrado desde 2020 tras décadas como uno de los principales referentes de ocio familiar de la Costa del Sol.