El padre de Ángela insiste en que su hija fue acosada: "Me voy a encargar de darte voz y de que paguen los culpables"

Ángela, de 14 años, fue encontrada sin vida por su hermano en el sótano del complejo residencial donde vivían.

La familia de la joven denuncia que las autoridades y el colegio han mirado para otro lado y exigen justicia por su hija.

La consejería de Educación y el propio centro educativo aseguran que no hay indicios ni alertas previas de bullying en el caso de Ángela.

El padre de Ángela, la adolescente que se suicidó en Benalmádena, insiste en que su hija fue víctima de acoso escolar en su instituto.

El padre de Ángela, la adolescente de Benalmádena que se quitó la vida el pasado 14 de febrero, insiste en que su hija fue víctima de bullying en su instituto, el IES Benalmádena, a pesar de que la consejería de Educación ha confirmado que no hay indicios de ello. "Papi se va a encargar de darte voz, vida mía, y de que paguen los culpables", ha publicado José Antonio Cordero en un post de Facebook del Ayuntamiento de Benalmádena, sobre un minuto de silencio en recuerdo de la joven, durante el Consejo Escolar presidido por el alcalde, Juan Antonio Lara.

Ángela, de 14 años, se quitó la vida en el sótano del complejo residencial donde vivía. Su hermano la encontró tras horas buscándola y aunque llamó a la Policía Local y estos a su vez a la ambulancia, nada se pudo hacer por salvar su vida.

Sus padres contaron a la Policía que fue víctima de acoso escolar, pero el centro ha informado de que no hubo ninguna alerta o indicio en el colegio que alertara de un posible caso de acoso escolar.

En la publicación de Facebook del Ayuntamiento de Benalmádena en el que se guarda un minuto de silencio por Ángela, el padre de la joven critica este tipo de actos. "Silencio ya tiene mi niña, un silencio eterno, no quiero más minutos de silencio de aquellos que no hacéis más que desmentir el acoso que mi hija ha sufrido en el IES Benalmádena, menos silencio y dejad de mirar hacia otro lado", ha detallado.

"Por mucho que lo nieguen, ellos saben que han mirado para otro lado y son culpables por ello. Ojalá la culpa os hunda de lo que os pese", ha añadido.

Carta

Hace unos días, la familia de Ángela difundió una carta en la que ambos describen a su hija como "una niña maravillosa, especial, muy sensible y con un corazón enorme que llenaba de luz a todos los que la conocían".

El comunicado arranca con una declaración marcada por la tristeza. “El dolor que sentimos es inmenso e imposible de describir con palabras”, señalan, en referencia a la pérdida de la joven.

En declaraciones a los medios, la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía,

, ha asegurado que "no hay ninguna situación que nos hiciera pensar que pudiera haber una situación de acoso escolar".

Y ha insistido que nada más conocerse el caso, su Consejería comprobó si el centro escolar donde estudiaba Ángela había iniciado protocolos de acoso y/o de conducta autolítica: "En este caso no ocurría porque no teníamos ningún dato".