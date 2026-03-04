La familia de Ángela, la adolescente que se suicidó en Benalmádena: "Iremos hasta el final para hacerle justicia"

Las claves nuevo Generado con IA La familia de Ángela, la adolescente fallecida en Benalmádena, ha emitido un comunicado expresando su profundo dolor y solicitando respeto durante la investigación. Ángela, de 14 años, fue encontrada sin vida por su hermano en el sótano del complejo residencial donde vivía, dos semanas atrás. Los padres aseguran que la joven fue víctima de acoso escolar, aunque el centro educativo afirma no haber detectado indicios de ello. La familia pide sensibilidad y respeto hacia su intimidad y la investigación, y reitera su deseo de que se haga justicia para honrar la memoria de Ángela.

La familia de Ángela, la adolescente de Benalmádena cuya muerte ha conmocionado al municipio, ha hecho público este miércoles un comunicado en el que expresa su profundo dolor por lo sucedido y solicita respeto mientras las autoridades investigan las circunstancias del caso.

Ya han pasado dos semanas desde que la pequeña, de 14 años, se quitó la vida en el sótano del complejo residencial donde vivía. Su hermano la encontró tras horas buscándola y aunque llamó a la Policía Local y estos a su vez a la ambulancia, nada se pudo hacer por salvar su vida.

Sus padres contaron a la Policía que fue víctima de acoso escolar, pero el centro escolar donde estudiaba, el IES Benalmádena, a través de la Delegación de Educación, informó de que no hubo ninguna alerta o indicio en el colegio que alertara de un posible caso de acoso escolar.

En la carta difundida por los padres de Ángela, pasados unos días del primer impacto por la noticia, ambos describen a su hija como “una niña maravillosa, especial, muy sensible y con un corazón enorme que llenaba de luz a todos los que la conocían”.

El comunicado arranca con una declaración marcada por la tristeza. “El dolor que sentimos es inmenso e imposible de describir con palabras”, señalan, en referencia a la pérdida de la joven.

La familia explica además que los hechos se encuentran actualmente bajo investigación por parte de las autoridades competentes. El objetivo, subrayan, es esclarecer las circunstancias que rodean este trágico suceso.

En ese contexto, los padres de Ángela han querido dirigirse directamente a la opinión pública y a los medios de comunicación. Reconocen el interés que ha despertado el caso, pero piden prudencia y sensibilidad en el tratamiento de la información.

“Pedimos, por favor, el máximo respeto hacia la intimidad de nuestra familia y hacia la investigación en curso, hasta que las autoridades concluyan las diligencias correspondientes”, señalan.

La familia asegura que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Como padres, explican, su prioridad ahora es honrar la memoria de su hija y que se haga justicia si así lo determinan las investigaciones.

“Como padres, nuestro único deseo es honrar la memoria de Ángela y llegar hasta el final para que se haga justicia, porque ella se lo merece”, concluye el comunicado.

El texto finaliza con un agradecimiento a quienes han mostrado sensibilidad ante la situación y con una petición expresa de prudencia en el tratamiento público del caso.

“Agradecemos de antemano la sensibilidad, el respeto y la prudencia en el tratamiento público de esta noticia”, termina el mensaje firmado por la familia y fechado el 4 de marzo de 2026.