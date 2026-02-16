La Policía investiga el suicidio de una adolescente de 14 años en Arroyo de la Miel (Benalmádena)
Ahora se trabaja en averiguar el motivo que llevó a la menor a quitarse la vida, sobre todo, si pudo producirse ante un posible caso de acoso escolar.
La Policía Nacional investiga la muerte de una adolescente de 14 años cuyo cadáver fue hallado en la madrugada en Arroyo de la Miel, Benalmádena.
El hallazgo se produjo en el complejo residencial Los Algarrobos, donde residía la menor con su familia.
Los primeros indicios apuntan a un suicidio, ya que no se encontraron signos de intervención de terceras personas.
La investigación analiza si existieron factores como el acoso escolar y la delegación de Educación está en contacto con el centro donde estudiaba la joven.
