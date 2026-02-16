La Policía investiga el suicidio de una adolescente de 14 años en Arroyo de la Miel (Benalmádena)

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de una menor de 14 años, cuyo cadáver fue hallado en la madrugada de este domingo en Arroyo de la Miel, en Benalmádena, según han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga fuentes consultadas.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió a las 00.15 horas del 15 de febrero una llamada de la Policía Local de Benalmádena en la que se solicitaba asistencia sanitaria urgente tras localizar a la menor en una zona del complejo residencial Los Algarrobos, donde residía con su familia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento. En una primera inspección ocular no se apreciaron indicios de participación de terceras personas y todo apuntaría a que la menor se habría quitado la vida.

La investigación se centra ahora en reconstruir el contexto previo a los hechos y determinar si existieron factores que pudieran haber influido en la decisión de la adolescente, entre ellos la posible existencia de un caso de acoso escolar. Desde la delegación de Educación han confirmado que están en contacto con el centro donde estudiaba la menor, el I.E.S Benalmádena, y que cuando tengan toda la información recabada la trasladarán.