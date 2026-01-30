Juan, el hombre de 70 años hallado muerto en un cuarto de contadores de Benalmádena, llevaba un mes desaparecido

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha identificado el cadáver hallado en un cuarto de contadores de Benalmádena como Juan Lebrón, un hombre de 70 años desaparecido desde hace casi un mes. El cuerpo fue encontrado el 27 de enero en avanzado estado de descomposición, sin signos de violencia ni indicios de muerte criminal. Juan Lebrón fue visto por última vez el 3 de enero tras sufrir una caída en la calle; su desaparición fue denunciada y su imagen difundida por familiares y asociaciones.

La Policía Nacional ha identificado el cadáver en avanzado estado de descomposición que fue hallado el pasado 27 de enero en un pequeño hueco dentro del cuarto de contadores de un bloque de viviendas en Benalmádena (Málaga), que corresponde a Juan Lebrón, un hombre de 70 años que llevaba desaparecido casi un mes en la misma localidad.

La última vez que se le vio con vida fue el pasado tres de enero, cuando varios testigos aseguran que lo vieron tras caerse en la calle. Pero desde entonces, nadie había sabido nada de él hasta que su cuerpo fue hallado sin vida en este pequeño espacio de un edificio benalmadense. Al parecer, el cuerpo no presentaba signos de violencia que llevaran a pensar que su muerte fuera de etiología criminal.

Tras ser denunciada su desaparición, familiares y varias asociaciones publicaron carteles en redes sociales con su imagen y datos básicos como que tenía 70 años, medía 1,67 y que su complexión era delgada. Además, añadían, era calvo parcialmente, tenía pelo rubio claro y ojos claros, además de esa herida en la cabeza.