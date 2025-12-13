Los efectos del temporal en Málaga: el mar se lleva varias pasarelas en Benalmádena y Marbella cierra parques

El temporal de viento que este sábado está afectando a la provincia de Málaga está provocando las primeras incidencias en varios municipios.

Aunque de un calado menor, el fuerte oleaje ha arrastrado este sábado un kiosco de enseres náuticos y varias pasarelas de madera en la playa situada junto al Sunset Beach Club en la ciudad malagueña de Benalmádena.

En este sentido han informado desde el Ayuntamiento, que señala que la referida zona ha sido acotada por seguridad, mientras que de las actuaciones se han encargado la Policía Local y los bomberos.

El Consistorio también señala que en el resto de las playas de Benalmádena, el viento de levante está provocando la pérdida de arena, aunque por el momento no se han registrado más incidencias.

Desde el Ayuntamiento han recordado que continúa vigente el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 12.00 horas del domingo, por lo que han rogado precaución a vecinos y visitantes que se encuentren en la localidad, especialmente en la zona de costa.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Marbella ha decidido el cierre preventivo de los parques de Nagüeles, Vigil de Quiñones y La Constitución, en Marbella, y de Los Tres Jardines, en San Pedro Alcántara, ante las previsiones de lluvia y episodios de viento.

En el caso del parque Vigil de Quiñones, esta medida afecta al espacio verde, si bien se mantienen abiertas las instalaciones deportivas, al no verse comprometida su operatividad en las condiciones actuales.

Según destaca el Consistorio, la medida se adopta con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, evitando riesgos asociados a las rachas de viento y chubascos.

El Ayuntamiento recuerda que ante episodios de lluvia y viento se deben evitar desplazamientos innecesarios, cerrar puertas y ventanas y retirar o asegurar objetos en balcones y terrazas que puedan desprenderse, además de alejarse de cornisas, muros, árboles y zonas con riesgo de caída de elementos y no tocar cables o postes del tendido eléctrico.