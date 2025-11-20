A prisión por agresión sexual a una mujer a la que invitó a casa en Benalmádena (Málaga)

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 55 años ha ingresado en prisión provisional y sin fianza tras ser detenido por presunta agresión sexual a una mujer en Benalmádena (Málaga). La víctima denuncia que fue invitada a la casa del detenido, donde sospecha que pudo ser sedada antes de sufrir la agresión. Ambos ofrecieron sus versiones de los hechos ante el juez y la investigación policial sigue abierta para esclarecer lo sucedido.

Un hombre de 55 años ha ingresado en prisión provisional y sin fianza tras ser detenido por la presunta agresión sexual a una mujer a la que invitó a su casa en Benalmádena (Málaga), y se investiga si pudo administrarle sustancias sedantes para conseguir su objetivo.



La presunta agresión sexual ocurrió el pasado día 12 en el domicilio del detenido, según han informado a EFE fuentes policiales.



Tras la denuncia de la víctima, la Policía Nacional detuvo al sospechoso por un supuesto delito de agresión sexual, y tanto él como la mujer ofrecieron sus versiones de lo ocurrido en sede judicial.



El pasado viernes, 14 de noviembre, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga, en funciones de guardia, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por la presunta agresión sexual, según han informado a EFE fuentes judiciales.



De la noticia da cuenta este jueves 'Diario SUR', que señala que el hombre había conocido recientemente a la mujer y decidió invitarla a almorzar a su domicilio. Allí había una especie de camilla donde él supuestamente se ofreció a darle un masaje.



Al parecer, tras el almuerzo, la mujer se tumbó en la camilla para el masaje y se quedó profundamente dormida, y al despertar comprobó que había sido agredida sexualmente, según su versión de los hechos, que cita el periódico.



La mujer denunció lo ocurrido en la comisaría de Torremolinos-Benalmádena y advirtió a los agentes de sus sospechas de haber sido narcotizada para anular su voluntad.