La grúa le retira su coche en Benalmádena y coge un taxi armado con dos escopetas para ir a "matar a los policías"

Es uno de esos sucesos que dejan sin palabras a los agentes que intervienen en ellos. El protagonista, que ha sido detenido, es un hombre argentino de unos setenta años de edad que 'secuestró' un taxi de Benalmádena mientras guardaba entre sus piernas dos escopetas con las que, según manifestó, quería matar a los policías que le habían "robado" su coche. Al parecer, el hombre había dejado aparcado su coche en una zona de carga y descarga frente a un conocido supermercado y la grúa lo retiró.

El taxista, que sacó paciencia y tranquilidad de donde pudo, llevó a su cliente hasta la Jefatura de la Policía Local de Arroyo de la Miel, como este le pidió, no sin pasar todo el camino --seis kilómetros-- recordándole, con voz nerviosa, que tenía que acordarse de las familias de los policías y que era Navidad, con el fin de que se replanteara las amenazas que estaba verbalizando. “Me dan igual las familias, tú tranquilo, que a ti no te va a pasar nada, pero a ellos, que me han quitado el coche, los voy a matar. Van a morir inocentes, como en la guerra”, dice en el vídeo.

Ante la seriedad y decisión con las que soltaba las amenazas, el taxista decidió pulsar el botón de emergencia y la central llamó a la sala del 092, que con el sistema de geolocalización del vehículo logró encontrarlo a tiempo. La Policía Local de Benalmádena fue quien localizó el vehículo para liberar al taxista y detener, posteriormente, al hombre, antes de que pudiera cometer una locura en el interior de la Comisaría.

En cuanto el vehículo se paró y el hombre trató de bajarse del coche, seis agentes se lanzaron sobre él sin dejarle tiempo para reaccionar gracias al brillante dispositivo que organizaron en solo unos minutos.

El hombre ya ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial. Además de las dos escopetas de caza llevaba un total de cincuenta cartuchos. Desde el área de Seguridad Ciudadana, que dirige el alcalde, Juan Antonio Lara, y que fue informado en tiempo real de la situación y el operativo, han querido destacar y felicitar a los efectivos por la rápida intervención donde se ha vuelto a poner de manifiesto el nivel de entrenamiento, formación y profesionalidad de los Agentes de la Policía Local de Benalmádena, listos para actuar en incidentes y riesgos de todo tipo, del todo inusuales como el hecho ocurrido este lunes por la noche, y del que, afortunadamente, no hay que lamentar ningún herido, gracias a la intervención policial y la colaboración ciudadana.

Sigue los temas que te interesan