El empresario que quiere conquistar la Alcaldía de Benalmádena disfrazado de león

Uno de los capítulos de la serie de ciencia ficción distópica Black Mirror tiene como protagonista a Waldo, un personaje animado azul detrás del que se esconde un actor fracasado y que acaba causando un completo terremoto durante la campaña de unas elecciones parlamentarias. Este avatar recuerda, aunque poco se parece, a Maskotina, un león bajo el que se esconde Alberto P. Criado y su afán por llegar a la Alcaldía de la localidad malagueña de Benalmádena.

Este benalmadense de toda la vida lleva meses fotografiándose en decenas de rincones del pueblo debajo de un disfraz, aunque desde hace un par de semanas para acá el objetivo ha cambiado: ahora busca promocionar su candidatura a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo por Por Mi Pueblo, un partido municipalista que se presenta ajeno "a los intereses y acuerdos de los partidos tradicionales" en una treintena de localidades malagueñas.

Pero la historia comenzó tiempo atrás, cuando compró el disfraz para convertirlo en la mascota de su empresa, Neumáticos Béjar. Entonces llegó la pandemia y, en un amago de resiliencia, comenzó a usar el atuendo para visitar los locales que durante la crisis sanitaria siguieron abiertos y fotografiarse con ellos para reconocerlos y darlos a conocer a los ciudadanos.

Fue precisamente durante esos meses, cuenta a EL ESPAÑOL de Málaga, cuando empezó a rumiar la idea de concurrir a las próximas elecciones. "Estaba un poco mosqueado", reconoce. "La gestión de Víctor Navas [actual regidor de Benalmádena] me parece nefasta y me repercute mucho a nivel personal. Ha llegado a un punto de intransigencia e intolerancia extremo y eso me motivó a entrar en política", explica.

Entonces, empezó a buscar una plataforma de la que ir de la mano a los comicios. Tras barajar varias opciones, vio la posibilidad en Por Mi Pueblo, que precisamente acababa de pasar por un trance complicado después de que los anteriores dirigentes se sumaran a las filas del PP.

Mientras estaba en la búsqueda, no obstante, y para empezar captar la atención de los vecinos, se dedicó a compartir en sus redes sociales caricaturas de políticos municipales y autonómicos. "Yo pensé que si te tiras 40 días yendo a un gimnasio, al 41 te creas el hábito. Si conseguía eso mismo con los ciudadanos y mis caricaturas, lograría que me conocieran", relata.

La buena recepción de esta estrategia, y una vez que ya contaba con la plataforma de Por mi Pueblo, le hizo continuar con sus publicaciones en redes sociales, enfocándolas entonces a "los proyectos realizables que ofrecíamos".

Pero la necesidad se hizo virtud y, mientras veía que "Benalmádena está entera empapelada de buzoneo porque el PP y PSOE tienen una capacidad de difundir muy grande", pensó en rescatar a Maskotina, que ha fichado por el partido para la precampaña.

"No contamos con ninguna financiación, no tenemos afiliados ni nos interesa deber favores a nadie que nos pague la campaña", asegura el candidato a la Alcaldía de Benalmádena. "Hasta el 12 de mayo, estaré dentro de la mascota denunciando cosas que pasan en la ciudad, intentando tener un punto de humor para llegar a todos los públicos, incluso a TikTok", explica.

Según cuenta, estas semanas están siendo "muy gratificantes". "Partimos de 0, sin presión, sin expectativas, sin nadie que nos guíe", aunque también reconoce que ha sido "complicado" encontrar a las 27 personas que van a integrar la lista y que van desde sanitarios, a taxistas, empresarios u hoteleros.

"Ahora estamos en una fase de combatir los panfletos y las reuniones de los candidatos que logran estar en cuatro sitios al día rodeados de afiliados. Yo no puedo organizar un mitin porque no sé si me voy a encontrar solo y se va a acabar la campaña. Tengo que tirar de ingenio", resume.

Cuando llegue el 12 de mayo, Alberto P. Criado se quitará en traje de Maskotina y pasará a vestirse como candidato a la Alcaldía con una visión muy clara: convertir Benalmádena en "un sitio para vivir, que el ciudadano se sienta orgulloso de vivir aquí".

"La gente se está yendo de aquí a pueblos en los que el alquiler es más barato y por eso controlar el problema del alquiler vacacional será una de mis prioridades, que esto deje de ser un lugar donde te quedas a dormir de camino a Málaga o Sevilla", asegura.

Eso, unido a la reactivación económica o la limpieza del municipio, serán sus leiv motiv de la campaña, los rugidos con los que pretende desbancar del sillón de mando a Navas después de ocho años.

