Estado en el que han quedado los tractores y la maquinaria en el incendio de una nave en Antequera.

Estado en el que han quedado los tractores y la maquinaria en el incendio de una nave en Antequera. Diputación de Málaga

Antequera

Arde una nave agrícola en Antequera: varios tractores y maquinaria, afectados por el fuego

Los bomberos de Antequera y Archidona intervinieron este sábado para extinguir el fuego en una instalación situada junto a la carretera N-331; no se han registrado daños personales.

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Un incendio en una nave agrícola de Antequera, en la zona de Cortijo Rincón, ha afectado a varios tractores y maquinaria del campo.

Efectivos de los parques de bomberos de Antequera y Archidona acudieron al lugar cerca de la carretera N-331 para sofocar las llamas.

Los bomberos emplearon agua y espuma para extinguir el fuego dentro de la instalación.

A pesar de los daños materiales sufridos en los vehículos y equipos agrícolas, la intervención concluyó sin que se produjeran daños personales.

Un incendio declarado en el interior de una nave agrícola en Antequera ha afectado a varios tractores, maquinaria y otro material del campo.

El fuego se produjo durante la tarde de este sábado en la zona de Cortijo Rincón, cerca de la carretera N-331, y obligó a movilizar a efectivos de los parques de bomberos de Antequera y Archidona.

Las dotaciones intervinieron para extinguir las llamas mediante el uso de agua y espuma, según la información facilitada por los servicios de emergencia.

El incendio afectó a varios vehículos y equipos utilizados en las labores agrícolas que se encontraban en el interior de la nave. La intervención se saldó sin daños personales.