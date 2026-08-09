Noche de fuego en una planta de reciclaje de Málaga: las llamas alcanzan el monte y obligan a movilizar al INFOCA

Consorcio de Bomberos de Málaga. Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio en la planta de reciclaje de Valsequillo, en Antequera, movilizó a bomberos de tres parques. Las llamas se propagaron desde la planta hasta una zona de monte cercana, obligando a intervenir al Plan INFOCA. El fuego afectó áreas de almacenamiento de chatarra, muebles, palets y colchones, complicando las labores de extinción. Los equipos de bomberos y el INFOCA trabajaron durante la noche para controlar el incendio y asegurar la zona afectada.

Noche complicada para los servicios de emergencia en Antequera. Un incendio declarado en la planta de reciclaje de Valsequillo obligó a movilizar a efectivos de tres parques de bomberos y terminó extendiéndose hasta una zona de monte próxima, lo que hizo necesaria además la intervención de medios del Plan INFOCA.

Según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, el aviso se recibió a las 22:24 horas, cuando se alertó de un incendio en las instalaciones de la planta de reciclaje.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de Antequera, Campillos y Archidona, que tuvieron que hacer frente a unas llamas que afectaron a diferentes áreas de almacenamiento y tratamiento de materiales.

El fuego alcanzó zonas en las que se acumulaban chatarra, muebles, palets y colchones, además de varios contenedores que también almacenaban este tipo de residuos.

La elevada presencia de materiales combustibles convirtió las instalaciones en un escenario especialmente complejo para los equipos de extinción.

Pero la situación fue a más y las llamas terminaron propagándose a una zona de monte próxima a la planta.

Ante el riesgo de que el incendio pudiera avanzar por terreno forestal, fue necesaria la incorporación de medios del INFOCA, que trabajaron junto a los bomberos para contener la propagación.

Los efectivos de Antequera, Campillos y Archidona han dado por finalizada la intervención después de trabajar durante la noche para controlar el incendio y asegurar la zona afectada.